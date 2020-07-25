ЦИК Украины отменил документальное подтверждение избирателями своего фактического места проживания

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины изменила процедуру определения избирательного адреса граждан. Об этом 24 июля проинформировал сайт Центризбиркома.
Изменения связаны со вступлением в силу закона, который вносит поправки в другие законодательные документы, в частности относительно Государственного реестра избирателей.
"В указанных актах комиссии, в частности, исключено требование документального подтверждения фактического проживания избирателя. В заявлении необходимо лишь указать адрес жилья, по которому избиратель фактически проживает и который просит определить его новым избирательным адресом", – говорится в сообщении ЦИК.
Верховная Рада на заседании 16 июля внесла изменения в Избирательный кодекс, касающиеся в том числе Госреестра избирателей.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 22 июля.