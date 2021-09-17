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ЦИК зарегистрировал Сущенко и еще троих человек кандидатами в нардепы

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Сущенко баллотируется в нардепы
Сущенко баллотируется в нардепы
Фото: Роман Сущенко / Facebook

Центральная избирательная комиссия 17 сентября зарегистрировала четверых кандидатов в нардепы на промежуточных выборах в Верховную Раду, назначенных на 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Комиссия зарегистрировала троих кандидатов по округу №197 в Черкасской области – бывшего политзаключенного Кремля, нынешнего первого замглавы Черкасского облсовета Романа Сущенко от партии "Европейская солидарность", самовыдвиженца Леонида Даценко и Григория Козьму от Блока Эдуарда Гурвица. По округу №184 в Херсонской области кандидатом зарегистрирована Татьяна Лазарева от партии "Миколаївці".

Ранее комиссия уже зарегистрировала пятерых кандидатов по округу №184 и девятерых – по округу №197.

Контекст:

ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября. Депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.

Сущенко – бывший журналист государственного информагентства "Укринформ". Он был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинца открыли уголовное дело по статье "шпионаж". Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналист своей вины не признавал.

4 июня 2018 года суд в Москве приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

7 сентября 2019 года его доставили в Украину в рамках российско-украинского обмена удерживаемыми лицами. Вместе с ним домой вернулись еще 34 украинца.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Сущенко баллотировался от "Европейской солидарности", он прошел в Черкасский облсовет. 4 декабря журналист был избран первым заместителем председателя областного совета.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: выборы, Херсонская область, Черкасская область, Роман Сущенко
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