ЦИК зарегистрировал Сущенко и еще троих человек кандидатами в нардепы

Комиссия зарегистрировала троих кандидатов по округу №197 в Черкасской области – бывшего политзаключенного Кремля, нынешнего первого замглавы Черкасского облсовета Романа Сущенко от партии "Европейская солидарность", самовыдвиженца Леонида Даценко и Григория Козьму от Блока Эдуарда Гурвица. По округу №184 в Херсонской области кандидатом зарегистрирована Татьяна Лазарева от партии "Миколаївці".

Ранее комиссия уже зарегистрировала пятерых кандидатов по округу №184 и девятерых – по округу №197.