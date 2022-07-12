Данилов о выезде 48-летнего Портнова из Украины: Нужно посмотреть, сколько имеет детей в возрасте до 18 лет

Об этом 12 июля в эфире "Радіо Свобода", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Здесь не нужно искать каких-либо сложных ответов. Надо понимать, есть ли у господина Портнова три ребенка. Если у Портнова есть трое детей в возрасте до 18 лет, то у него есть все основания как гражданина нашей страны покинуть нашу страну, – сказал секретарь СНБО. – Не надо здесь искать, что какие-то заговоры, пограничники что-то недоработали. Еще раз подчеркиваю: нужно посмотреть, сколько Портнов имеет детей в возрасте до 18 лет".

Данилов добавил, что "это норма нашего закона, она существует для всех, независимо от того, кто с кем работал".

Из открытых источников известно, что у Портнова двое совершеннолетних детей – сын Игорь (1993 года рождения) и дочь Лилия (1994 года рождения).

Портнов в комментарии "Стране" сообщил, что выехал из Украины в соответствии с законом, так как является отцом детей 2012, 2014, 2019 и 2022 годов рождения.

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