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Данилов о выезде 48-летнего Портнова из Украины: Нужно посмотреть, сколько имеет детей в возрасте до 18 лет

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Портнов сообщил, что является отцом детей 2012, 2014, 2019 и 2022 годов рождения
Портнов сообщил, что является отцом детей 2012, 2014, 2019 и 2022 годов рождения
Фото: Андрей Портнов / Telegram

Бывший первый замглавы Администрации Президента Украины Андрей Портнов, который 3 июля в период действия военного положения выехал из страны в Венгрию, мог сделать это законно.

Об этом 12 июля в эфире "Радіо Свобода", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. 

"Здесь не нужно искать каких-либо сложных ответов. Надо понимать, есть ли у господина Портнова три ребенка. Если у Портнова есть трое детей в возрасте до 18 лет, то у него есть все основания как гражданина нашей страны покинуть нашу страну, – сказал секретарь СНБО. – Не надо здесь искать, что какие-то заговоры, пограничники что-то недоработали. Еще раз подчеркиваю: нужно посмотреть, сколько Портнов имеет детей в возрасте до 18 лет".

Данилов добавил, что "это норма нашего закона, она существует для всех, независимо от того, кто с кем работал".

Из открытых источников известно, что у Портнова двое совершеннолетних детей – сын Игорь (1993 года рождения) и дочь Лилия (1994 года рождения).

Портнов в комментарии "Стране" сообщил, что выехал из Украины в соответствии с законом, так как является отцом детей 2012, 2014, 2019 и 2022 годов рождения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го он был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину он вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

9 декабря 2021 года США ввели санкции против Портнова за взяточничество в судебном и правоохранительном аппарате Украины, использование своего влияния для подкупа в украинских судах, а также за "подрыв усилий по реформированию".

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявлял в декабре о связи Портнова и замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что "ни разу не слышал" от Татарова фамилию Портнова.

В марте 2022 года движение "Чесно" запустило "Реєстр Zрадників" ("Реестр предателей"), где собирает информацию о представителях власти (бывших и нынешних), которые согласились сотрудничать с российскими оккупантами. В перечне есть Портнов. Его назвали "пособником российских властей, взявшихся за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ".

Теги: Украина, Андрей Портнов, Венгрия, СНБО, граница, Госпогранслужба, мобилизация, пограничники, закон, война России против Украины, Алексей Данилов
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