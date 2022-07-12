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Портнов выехал из Украины – "Схеми"

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По информации СМИ, Портнов пересек границу Украины и Венгрии
По информации СМИ, Портнов пересек границу Украины и Венгрии
Фото: Андрей Портнов / Telegram

Бывший первый замглавы Администрации Президента Андрей Портнов 3 июля выехал из Украины в Венгрию. Об этом сообщили журналисты программы "Схеми" (проект "Радіо Свобода") 12 июля, ссылаясь на данные трех независимых друг от друга источников.

По их данным, Портнов пересек границу в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)". 

Журналисты обратились в Госпогранслужбу с вопросом, как 48-летний Портнов мог выехать из страны в период действия военного положения. В ГПСУ проинформировали, что суть запроса касается персональных данных, поэтому Госпогранслужба не может дать ответ. 

Также "Схеми" спросили у Службы безопасности Украины, расследуют ли связи Портнова с РФ. Пока ответа журналисты не получили. 

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Контекст:

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го он был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину он вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

9 декабря  2021 года США ввели санкции против Портнова за взяточничество в судебном и правоохранительном аппарате Украины, использование своего влияния для подкупа в украинских судах, а также за "подрыв усилий по реформированию".

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявлял в декабре о связи Портнова и замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что "ни разу не слышал" от Татарова фамилию Портнова. 

В марте 2022 года движение "Чесно" запустило "Реєстр Zрадників" ("Реестр предателей"), где собирает информацию о представителях власти (бывших и нынешних), которые согласились сотрудничать с российскими оккупантами. В перечне есть Портнов. Его назвали "пособником российских властей, взявшихся за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ". 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Андрей Портнов, Венгрия, Госпогранслужба, ГПСУ, Чоп, Схемы
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