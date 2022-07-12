Портнов выехал из Украины – "Схеми"

По их данным, Портнов пересек границу в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)".

Журналисты обратились в Госпогранслужбу с вопросом, как 48-летний Портнов мог выехать из страны в период действия военного положения. В ГПСУ проинформировали, что суть запроса касается персональных данных, поэтому Госпогранслужба не может дать ответ.

Также "Схеми" спросили у Службы безопасности Украины, расследуют ли связи Портнова с РФ. Пока ответа журналисты не получили.

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