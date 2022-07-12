Портнов выехал из Украины – "Схеми"

По их данным, Портнов пересек границу в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Чоп (Тиса)".
Журналисты обратились в Госпогранслужбу с вопросом, как 48-летний Портнов мог выехать из страны в период действия военного положения. В ГПСУ проинформировали, что суть запроса касается персональных данных, поэтому Госпогранслужба не может дать ответ.
Также "Схеми" спросили у Службы безопасности Украины, расследуют ли связи Портнова с РФ. Пока ответа журналисты не получили.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го он был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину он вернулся в мае 2019 года.
Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.
9 декабря 2021 года США ввели санкции против Портнова за взяточничество в судебном и правоохранительном аппарате Украины, использование своего влияния для подкупа в украинских судах, а также за "подрыв усилий по реформированию".
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявлял в декабре о связи Портнова и замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что "ни разу не слышал" от Татарова фамилию Портнова.
В марте 2022 года движение "Чесно" запустило "Реєстр Zрадників" ("Реестр предателей"), где собирает информацию о представителях власти (бывших и нынешних), которые согласились сотрудничать с российскими оккупантами. В перечне есть Портнов. Его назвали "пособником российских властей, взявшихся за агрессивную войну против Украины и изменение ее границ".