Депутаты Рады обжаловали в Конституционном Суде право президента назначать главу Госбюро расследований

Объем и пределы полномочий президента Украины определяются исключительно Конституцией и они не могут быть расширены законом или другими нормативными актами, сообщила пресс-служба Конституционного Суда.

58 депутатов Верховной Рады обжаловали в Конституционном Суде положения закона о Государственном бюро расследований, которые касаются назначения главы ведомства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Депутаты обжаловали отдельные положения закона Украины "О Государственном бюро расследований" от 12 ноября 2015 года №794-VIII (с изменениями), в частности предоставление президенту возможности определять организационную структуру бюро и трех человек, которые входят в состав конкурсной комиссии, а также возможность утверждать положение о совете общественного контроля и порядок его формирования по представлению директора бюро.

"Объем и пределы полномочий президента Украины определяются исключительно Конституцией, и они не могут быть расширены законом или другими нормативными актами", – говорится в обращении.

По мнению авторов представления, закон о ГБР наделяет президента полномочиями, которые относятся к сфере компетенции Кабинета Министров, а именно наделяют президента полномочиями увольнять и назначать главу ГБР.

"Опосредованное подчинение ГБР президенту Украины создает угрозу независимости правоохранительного органа и приводит к дополнительной концентрации власти в исполнительной ветке", – говорится в представлении.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. Директором Госбюро расследований стал экс-прокурор Роман Труба на основании решения конкурсной комиссии, его назначал тогдашний президент Петр Порошенко. ГБР расследует правонарушения высших должностных лиц, правоохранителей, судей и тех, кто совершил военные преступления.

3 декабря Верховная Рада приняла изменения в законодательство, которые предусматривают увольнение Трубы и перезапуск работы бюро. Зеленский подписал соответствующий закон 24 декабря.