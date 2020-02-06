Оснований для сокращения числа нардепов нет. Раньше такие законопроекты даже до Рады не доходили, а сейчас могут стать изменениями в Конституцию

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Инициативу сокращения числа нардепов до 300 нужно анализировать с точки зрения логики, здравого смысла и законотворчества. Есть определенные правила законотворчества и законодательной техники. Если ты пишешь проект закона, и уж тем более с изменениями в Конституцию, то нужно задавать себе вопрос: зачем я это делаю, к чему это приведет? Из объяснительной записки к этому законопроекту вообще ничего непонятно.

Некоторые говорят о соответствии числа нардепов численности населения. Мне кажется, это старый советский миф. Если мы проанализируем страны Европы, то станет ясно, что факторов большое множество, а не только математическое количество жителей. К тому же сначала нужно было узнать точные данные о населении. Автор, наверное, ванговал, когда писал этот законопроект, и, заглядывая в будущее, ведь еще не было даже примерных цифр, узнал, что нас стало или станет меньше?

Еще один аргумент, который приводят: сокращение депутатов позволит сэкономить бюджетные средства. Лет пять назад мы проводили анализ, когда писали законопроект об электронном документообороте в ВРУ, и пришли к выводу, что только на распечатку документов для нардепов, которые им раздают перед голосованием, тратилось более полумиллиона гривен. Заходишь в Раду, а там баррикады из бумаг. Эти деньги можно было бы сэкономить, просто пересылая документы на планшеты или электронные почты нардепов. Да и на фоне зарплат других топ-чиновников депутаты не такие уж и большие оклады имеют.

То есть привязка числа нардепов к вопросу экономии и численности населения страны – это глупость. Ко всему прочему, эта инициатива ведет к расшатыванию конституционной материи. Ведь в Конституции есть определенные пропорции. И их разбалансировка должна иметь конкретные причины. Но в чем они заключаются, непонятно. Тогда возникает вопрос: а зачем вообще нужно сокращать число нардепов, если на это нет объективных оснований и каких-то четких результатов ожидать не стоит? Адекватного объяснения и аргументации этой инициативе я не увидел.

Это то же самое, как решение, что депутаты должны владеть украинским языком. Но при этом нет уточнения – на каком уровне? На уровне Азарова, что ли? Аналогичная ситуация была и с сокращением судей ВСУ. Такое ощущение, что есть задача за год внести 20 чего-нибудь. Почему 20? А чтобы не 10. То есть это закон ради закона, не более того. Но раньше их писали и они даже до Рады не доходили, а сейчас это могут быть изменения в Конституцию. Вот в чем беда.

Источник: "ГОРДОН"