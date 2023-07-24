"Действительно пересек западную границу". Луценко заявил, что отправился на лечение в Мюнхен

Луценко отметил, что планирует вернуться в Украину через 10–15 дней Фото: Юрій Луценко / Facebook

"Пост исключительно для нездорово-озабоченных жизнью Луценко. По настоянию моего лечащего врача я действительно пересек западную границу для медицинского обследования и лечения в Мюнхене", – написал Луценко.

Он отметил, что планирует вернуться в Украину через 10–15 дней.