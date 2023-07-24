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"Действительно пересек западную границу". Луценко заявил, что отправился на лечение в Мюнхен

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Луценко отметил, что планирует вернуться в Украину через 10 15 дней
Луценко отметил, что планирует вернуться в Украину через 10–15 дней
Фото: Юрій Луценко / Facebook

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, который из-за проблем со здоровьем вынужден был уйти из армии, 24 июля сообщил в Facebook, что отправился на лечение в немецкий Мюнхен.

"Пост исключительно для нездорово-озабоченных жизнью Луценко. По настоянию моего лечащего врача я действительно пересек западную границу для медицинского обследования и лечения в Мюнхене", – написал Луценко.

Он отметил, что планирует вернуться в Украину через 10–15 дней.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/pfbid04hThEoK8H2aZZBD3zZoXXKQuNJdWnCFKhgjpuxkP27QRdZL2sYbs4VrXtNYmzobDl

Контекст:

Луценко родился в 1964 году в Ровно. В 20052006-м и 20072010 годах был министром внутренних дел Украины, в 20162019 годах занимал должность генерального прокурора. Трижды избирался народным депутатом Украины.

В 2020 году он сообщал, что лечится от рака. В том же году перенес COVID-19

После начала полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины в 2022 году мобилизовался в Вооруженные силы Украины, выполнял задачи в рядах батальона территориальной обороны в Киеве, Николаеве, в направлении Херсона, а также в районе Бахмута Донецкой области, писала "Новинарня".

8 февраля 2023 года Луценко сообщил, что получил звание капитана.

22 февраля его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказом от 20 февраля назначил Луценко командиром "взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части №… ВСУ". 

5 июля 2023 года Луценко рассказал, что вынужден уйти из армии в связи с инвалидностью. После этого в сети разгорелся скандал: часть пользователей обвиняла Луценко во лжи, другие поддерживали его

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Юрий Луценко, Украина, здоровье, инвалидность, лечение, война России против Украины
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