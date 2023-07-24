"Действительно пересек западную границу". Луценко заявил, что отправился на лечение в Мюнхен

"Пост исключительно для нездорово-озабоченных жизнью Луценко. По настоянию моего лечащего врача я действительно пересек западную границу для медицинского обследования и лечения в Мюнхене", – написал Луценко.
Он отметил, что планирует вернуться в Украину через 10–15 дней.
Луценко родился в 1964 году в Ровно. В 2005–2006-м и 2007–2010 годах был министром внутренних дел Украины, в 2016–2019 годах занимал должность генерального прокурора. Трижды избирался народным депутатом Украины.
В 2020 году он сообщал, что лечится от рака. В том же году перенес COVID-19.
После начала полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины в 2022 году мобилизовался в Вооруженные силы Украины, выполнял задачи в рядах батальона территориальной обороны в Киеве, Николаеве, в направлении Херсона, а также в районе Бахмута Донецкой области, писала "Новинарня".
8 февраля 2023 года Луценко сообщил, что получил звание капитана.
22 февраля его пресс-секретарь Лариса Сарган сообщила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказом от 20 февраля назначил Луценко командиром "взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов военной части №… ВСУ".
5 июля 2023 года Луценко рассказал, что вынужден уйти из армии в связи с инвалидностью. После этого в сети разгорелся скандал: часть пользователей обвиняла Луценко во лжи, другие поддерживали его.