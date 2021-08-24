"Для нас это не только слова". Разумков рассказал, как Украина движется на пути в НАТО

Джоанэ (слева) и Разумков (справа) обсудили процесс реформ в Украине и партнерство с НАТО Фото: rada.gov.ua

Отмечается, что "стороны обсудили процесс реформ в Украине и партнерство с НАТО".

"Мы уже многое сделали. Армия переходит на стандарты НАТО, и это нужно прежде всего нам. Ведь каждое государство заботится о себе и своей обороноспособности", – сказал Разумков.

По его словам, парламент принял "важные законодательные акты и руководящие документы в сфере безопасности и обороны".

"Сегодня мы движемся в НАТО. Для нас это не только слова – это то, что закреплено в Конституции Украины", – отметил Разумков.

Глава Рады добавил, что "парламентское измерение остается важной составляющей политического диалога высокого уровня Украины с НАТО".

Украина и Альянс "говорят на одном языке" – демократии и общих ценностей, заявил в свою очередь Джоанэ.

Заместитель генсека НАТО говорил в понедельник на саммите Крымской платформы, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического союза.