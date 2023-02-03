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ПОЛИТИКА

Днепропетровский облсовет прекратил депутатские полномочия экс-главы ОВА Резниченко

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В облсовете уточнили, что Резниченко подал письменное заявление о сложении мандата
В облсовете уточнили, что Резниченко подал письменное заявление о сложении мандата
Фото: oblrada.dp.gov.ua

3 февраля Днепропетровский областной совет проголосовал за досрочное прекращение депутатских полномочий бывшего главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко. Об этом сообщило "Суспільне".

92 депутата проголосовали за, один против, четыре воздержались.

В пресс-службе облсовета изданию уточнили, что голосование состоялось, поскольку сам Резниченко подал письменное заявление о сложении своих депутатских полномочий.

Контекст:

Резниченко родился в 1972 году в Днепропетровске. С 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

В 2020 году баллотировался и был избран в Днепропетровский областной совет от политической партии "Пропозиція".

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Резниченко председателем Днепропетровской облгосадминистрации.

24 января президент уволил Резниченко и еще четырех глав обладминистраций

3 февраля первый заместитель главы ОВА Владимир Орлов, который сейчас исполняет обязанности главы, сказал на брифинге, что все заместители, работавшие при Резниченко, продолжают работать, сообщило "Суспільне". Что касается советников, то все они уволены. Распоряжение об их увольнении подписал Резниченко.

Теги: депутаты, Днепропетровская область, Валентин Резниченко, мандат, голосование, облсовет, увольнение
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