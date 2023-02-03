Днепропетровский облсовет прекратил депутатские полномочия экс-главы ОВА Резниченко

92 депутата проголосовали за, один против, четыре воздержались.

В пресс-службе облсовета изданию уточнили, что голосование состоялось, поскольку сам Резниченко подал письменное заявление о сложении своих депутатских полномочий.

Контекст:

Резниченко родился в 1972 году в Днепропетровске. С 26 марта 2015 года по 27 июня 2019 года был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

В 2020 году баллотировался и был избран в Днепропетровский областной совет от политической партии "Пропозиція".

В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил Резниченко председателем Днепропетровской облгосадминистрации.

24 января президент уволил Резниченко и еще четырех глав обладминистраций.

3 февраля первый заместитель главы ОВА Владимир Орлов, который сейчас исполняет обязанности главы, сказал на брифинге, что все заместители, работавшие при Резниченко, продолжают работать, сообщило "Суспільне". Что касается советников, то все они уволены. Распоряжение об их увольнении подписал Резниченко.