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Дубинский заявил о причастности Кубракова, Подоляка и Кирилла Тимошенко к вероятному присвоению средств на строительстве дорог

Тендеры на строительство дорог в Украине постоянно выигрывают одни и те же шесть компаний, заявил министр финансов Украины Игорь Уманский. Если его слова подтвердятся, то главе "Укравтодора" Александру Кубракову, замглавы Офиса президента Кириллу Тимошенко и советнику главы ОПУ Михаилу Подоляку придется "сидеть".

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Дубинский: Основания для того, чтобы сидеть, могут и найтись
Дубинский: Основания для того, чтобы сидеть, могут и найтись
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский в эфире канала "1+1" 19 ноября заявил, что ответственные за возможное присвоение средств на строительстве и ремонте дорог – глава "Укравтодора" Александр Кубраков, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Когда такое количество денег проходит через шесть компаний и если господин [экс-министр финансов Украины Игорь] Уманский прав, то господину Кубракову вместе с замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко и Михаилом Подоляком, который каким-то чудесным образом является советником по коммуникациям и одновременно куратором "Большого строительства", – им там всем сидеть за эти 40 млрд грн. Основания для того, чтобы сидеть, могут и найтись", – сказал он.

Уманский 14 ноября заявил, что тендеры на строительство дорог в Украине постоянно выигрывают одни и те же шесть компаний. Он писал, что "дорожный картель" украл 40% освоенных средств на строительство дорог.

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В общем на строительство дорог из этого фонда заложили 35 млрд грн.

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