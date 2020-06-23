Экономист Гуриев: Саакашвили – выдающийся реформатор

Гуриев: Даже нынешнее руководство Грузии, партия "Грузинская мечта", не может откатить назад те реформы, которые сделал Саакашвили, потому что они популярны Фото: svoboda.org

Российский ученый, профессор экономики парижского Института политических исследований, политэмигрант Сергей Гуриев в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал, что считает бывшего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили выдающимся реформатором.

"Безусловно считаю. Я знаком с Михаилом Николаевичем. Я был в Грузии ровно год назад. Люди говорят: "Вот это построил Миша. До 2003 года мы были развалившейся страной. Ничего не было. А потом пришел Саакашвили – и мы теперь опять страна. И мы опять друг друга уважаем". Это не означает, что Грузия сегодня – процветающая страна. Это не означает, что у Грузии нет проблем. Но даже нынешнее руководство Грузии, партия "Грузинская мечта", не может откатить назад те реформы, которые сделал Саакашвили, потому что они популярны", – подчеркнул экономист.

По его мнению, во время работы в Грузии Саакашвили допустил ряд ошибок.

"Людям понравилось, это очень важная вещь. Часто говорят: "Надо проводить реформы как можно быстрее, пока есть окно возможностей". На самом деле реформы должны приносить пользу людям. Люди должны знать, что эти реформы для них. Не для того, чтобы их каким-то образом помучить, а для того, чтобы сделать страну богаче. Саакашвили сделал много ошибок, но тем не менее это человек, который провел много выдающихся реформ. Я знаком со многими его министрами. Выдающиеся люди. Вот вы меня спросили о достатке – я человек небогатый. Я знаю, что многие из них – люди небогатые, не живущие в роскоши", – сказал Гуриев.

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В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство.

В 2015–2016 годах экс-президент Грузии возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Ушел в отставку, потому что украинские власти, по его словам, поддерживали коррупционные кланы.

7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

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