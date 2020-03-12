Экс-министр соцполитики Соколовская стала заместителем главы Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-министра социальной политики Юлии Соколовской замглавы президентского офиса. 4 марта Соколовскую уволили с поста главы Минсоца.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего министра социальной политики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента.

Соответствующий указ обнародован 12 марта на сайте главы государства.

Теперь у главы ОПУ Андрея Ермака семь заместителей и один первый зам.

Соколовской 34 года. С 2014 года работала на разных должностях в правительстве. 29 августа 2019 года она стала министром соцполитики в правительстве Алексея Гончарука.

4 марта 2020 года в новом кабинете Дениса Шмыгаля эту должность заняла Марина Лазебная.