Экс-нардепа Дзензерского объявили в розыск

По данным Министерства внутренних дел Украины, экс-нардеп Денис Дзензерский исчез в декабре 2019 года, его разыскивают по делу о декларировании недостоверной информации.

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от "Народного фронта" Дениса Дзензерского. Его профиль размещен в разыскной базе на сайте МВД.

Датой исчезновения экс-нардепа указано 5 декабря 2019 года.

Согласно информации МВД, меру пресечения к Дзензерскому не применяли.

41-летний бывший нардеп разыскивается по делу о декларировании недостоверной информации.

В июле 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла уголовное производство по факту невнесения Дзензерским в электронные декларации за 2015-й и 2016 годы сведений о финансовых обязательствах на сумму более 4 млрд грн. В Национальном антикоррупционном бюро посчитали закрытие дела незаконным. В САП заявили, что трактовали сомнения относительно доказанности вины нардепа в его пользу.

12 марта 2019 года САП сообщила, что передала в Генеральную прокуратуру представления на снятие неприкосновенности с Дзензерского в связи с возможным декларированием недостоверной информации, однако тогдашний генпрокурор Юрий Луценко не внес представление в Верховную Раду.

О подозрении Дзензерскому объявили, по данным "Украинской правды", в ноябре 2019 года.