Экс-замглавы СБУ Ягун: Россияне не успевали подготовить новую базу для Черноморского флота в Новороссийске. Когда Янукович предложил Харьковские соглашения, они были очень рады, им удалось сэкономить огромное количество денег

"Была очень ключевая для русских ситуация: они не успевали подготовить новую базу для Черноморского флота. Когда Янукович предложил такую схему, они за нее ухватились и очень были рады, что именно так получилось, как получилось", – сказал он.

По словам Ягуна, "они сэкономили огромное количество денег на строительстве новой базы в Новороссийске".

"Таким образом, наверное, от этих финансов отсчитали часть тем, кто пошел на эту сделку", – предположил экс-замглавы СБУ.

Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube