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Экс-замглавы СБУ Ягун: Россияне не успевали подготовить новую базу для Черноморского флота в Новороссийске. Когда Янукович предложил Харьковские соглашения, они были очень рады, им удалось сэкономить огромное количество денег

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Янукович (на фото слева) подписал Харьковские соглашения в апреле 2010 года
Янукович (на фото слева) подписал Харьковские соглашения в апреле 2010 года
Фото: ЕРА

Оставить Черноморский флот РФ в Крыму предложил России беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сообщил бывший заместитель председателя СБУ генерал-майор в запасе Виктор Ягун.

"Была очень ключевая для русских ситуация: они не успевали подготовить новую базу для Черноморского флота. Когда Янукович предложил такую схему, они за нее ухватились и очень были рады, что именно так получилось, как получилось", – сказал он.

По словам Ягуна, "они сэкономили огромное количество денег на строительстве новой базы в Новороссийске".

"Таким образом, наверное, от этих финансов отсчитали часть тем, кто пошел на эту сделку", – предположил экс-замглавы СБУ.

Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент действующий президент Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Со стороны России документ подписал президент РФ Дмитрий Медведев.

Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.

В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в Госбюро расследований (ГБР), фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.

В январе 2021 года Януковичу ГБР из-за подписания документа заочно сообщило о подозрении в госизмене, в мае суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте 2021 года, в октябре его заочно арестовали.

В июле 2022 года о подозрении в совершении государственной измены при разработке проекта Харьковских соглашений уведомлены бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Россия, Черноморский флот РФ, флот, Виктор Ягун, Новороссийск, Харьковские соглашения, россияне
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