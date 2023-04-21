Экс-замглавы СБУ Ягун: Россияне не успевали подготовить новую базу для Черноморского флота в Новороссийске. Когда Янукович предложил Харьковские соглашения, они были очень рады, им удалось сэкономить огромное количество денег

"Была очень ключевая для русских ситуация: они не успевали подготовить новую базу для Черноморского флота. Когда Янукович предложил такую схему, они за нее ухватились и очень были рады, что именно так получилось, как получилось", – сказал он.
По словам Ягуна, "они сэкономили огромное количество денег на строительстве новой базы в Новороссийске".
"Таким образом, наверное, от этих финансов отсчитали часть тем, кто пошел на эту сделку", – предположил экс-замглавы СБУ.
Экс-замглавы СБУ Ягун: В Крыму было много предателей. Они даже не представляли себе, что это предательство. Ну подумаешь, один флаг на другой. Как из милиции перешел в СБУ, из СБУ – в разведку. Читайте полную версию интервью
21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент действующий президент Виктор Янукович подписал от имени Украины соглашение между Украиной и РФ. Этим документом на 25 лет был продлен срок пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Со стороны России документ подписал президент РФ Дмитрий Медведев.
Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в Верховной Раде, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум.
В соответствии с соглашениями Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в Госбюро расследований (ГБР), фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое.
В январе 2021 года Януковичу ГБР из-за подписания документа заочно сообщило о подозрении в госизмене, в мае суд разрешил его арест. Николаю Азарову, который возглавлял правительство в период подписания соглашений, предъявили подозрение по этому делу в марте 2021 года, в октябре его заочно арестовали.
В июле 2022 года о подозрении в совершении государственной измены при разработке проекта Харьковских соглашений уведомлены бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.