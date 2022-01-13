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Эксперт о новых нормах ЕС по импорту: Очень серьезным может быть удар, особенно для экономики

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ЕС стремится снизить выбросы парниковых газов, которые попадают в атмосферу при производстве товаров в третьих странах
ЕС стремится снизить выбросы парниковых газов, которые попадают в атмосферу при производстве товаров в третьих странах
Фото: rbc.ua

Принятие нового закона о СВАМ (Сarbon border adjustment mechanism) – механизме регулирования выбросов углерода на границе, может стать проблемой для металлургии Украины, так как предприятия станут неконкурентоспособными на рынке Европейского союза, заявил в комментарии "РБК-Украина" экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко.

"Очень серьезным может быть удар, особенно для металлургии. Причины – принципиальная разница в структуре метпроизводства в Украине и ЕС. В ЕС это в основном переделы на базе импортируемой, в том числе из Украины, заготовки (прокатка) – это, по сути, последние переделы металлургического цикла. В Украине – первые переделы: руда – агломерат / окатыши – чугун – сталь (две последние стадии – жидкий металл). Именно на эти переделы приходится основное энергопотребление, в том числе за счет тепловой энергии. Принятие этого закона сделает нашу продукцию неконкурентоспособной", – сказал он.

Грищенко убежден, что Украина должна безотлагательно начать переговоры с Евросоюзом о смягчении экологических требований к экспортерам из Украины и предотвратить потери металлургической отрасли.

"Металлурги, в частности ОП "Укрметаллургпром", давно просят государство включиться в переговоры, используя механизмы ЗВТ. Но нынешние чиновники, увы, не торопятся", – подчеркнул эксперт.

Бывший первый заместитель министра убежден, что промышленность Украины не сможет в сжатые сроки провести экомодернизацию и привести свое производство в соответствие с экологическими требованиями Евросоюза. Он отметил, что для этого нужны миллиардные инвестиции и в ЕС государства помогают в этом бизнесу.

"Утешает то, что среди собственников украинских компаний есть иностранцы, хрестоматийный пример – "АрселорМитталл Кривой Рог". Думаю, не будут хозяева сидеть и ждать у моря погоды, а будут вынуждены вкладывать в модернизацию своей собственности применительно к новым требованиям ЕС, а могут даже и повлиять на сроки "исполнения приговора" в отношении Украины", – считает Грищенко.

Контекст:

Сarbon border adjustment mechanism призван снизить выбросы парниковых газов, которые попадают в атмосферу при производстве товаров в третьих странах, так как экспортеры продукции в страны ЕС через этот механизм будут мотивированы внедрять новые технологии.

Теги: экология
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