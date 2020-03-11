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Емец: Реформа здравоохранения не останавливается

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что подготовка к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения проходит в Минздраве уже сейчас.

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Емец: Модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик
Емец: Модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Новое руководство Министерства здравоохранения Украины не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине. Об этом министр здравоохранения Илья Емец заявил во время заседания Кабинета Министров 11 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача – провести такие изменения, от которых выигрывают все украинцы: как пациенты, так и врачи. Очевидно, что модернизация должна происходить на основе отечественного опыта и передовых мировых практик и чтобы новые механизмы заработали сразу, а украинцы не страдали от ожидания перемен", – подчеркнул Емец.

По его словам, подготовка к внедрению второго этапа реформы системы здравоохранения проходит в Министерстве здравоохранения уже сейчас.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).

В конце февраля тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что второй этап медицинской реформы стартует 1 апреля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала "1+1" 5 марта заявил, что медреформа продолжается и ее надо завершить.

"Мы прошли очень большой путь, мы находимся сегодня на 80% от завершения этой реформы, от получения результата. Поэтому разворот... Когда мы переплываем реку и проплыли уже 80% до берега, и принимать решение, разворачиваться обратно и плыть 80% или преодолеть 20%, что остались... Конечно, надо завершать реформу", – отметил он.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования 13 марта рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медреформы.

Теги: Украина, Минздрав, медреформа, Илья Емец
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