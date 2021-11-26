Ермак: Я праздновал день рождения 22 ноября практически ночью, когда приехал к родителям

"Если вас интересует, праздновал ли я свой день рождения... Я его праздновал в понедельник практически ночью, когда приехал к своим родителям. Все остальное я написал в своем посте. Также я договорился об эксклюзивном интервью, которое я дам на днях, по поводу многих вопросов. Думаю, там на все вопросы я смогу ответить", – сказал он.

Журналисты спросили, был ли Ермак в госрезиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области 21 ноября, но глава Офиса президента не ответил.

Контекст:

О том, что Ермак и Зеленский проводят выходные в "Синегоре" (Гута Ивано-Франковской области), празднуя 50-летие главы ОП, писал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 20 ноября.

"Украинская правда" 24 ноября опубликовала расследование, где говорилось, что Зеленский и Ермак 21 ноября отметили 50-летие главы ОП на территории "Синегоры". Журналисты заявили, что глава государства и руководитель его офиса покинули Киев до завершения рабочего дня 19 ноября и вернулись в Киев в понедельник вечером.

В расследовании говорится, что гостей, приглашенных на день рождения Ермака, доставляли вертолетами Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые предназначены для спасения людей. Также гостей юбилея перевозил вертолет Ми-8, находящийся, по информации собеседников расследователей, на службе или Вооруженных сил, или Нацгвардии.

По данным журналистов, 21 ноября Зеленский и Ермак на вертолете "быстро и незаметно" летали в Киев, почтили память погибших активистов Майдана (ОП публиковал релиз об этом мероприятии), потом президент наградил военных. В 13.00 вертолет ГСЧС вылетел из Козина и через два часа сел в Ивано-Франковске.

День рождения Ермака – 21 ноября. У него был 50-летний юбилей.

В ОПУ заявили, что "не было никакого четырехдневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями".

Ермак сообщил, что юбилей "никак особо не отмечал". "Только в понедельник заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента", – заявил он.

Во время пресс-марафона 26 ноября Зеленский подтвердил, что летал в "Синегору" на вертолете ГСЧС с семьей, так как, по его словам, президентский самолет на ремонте. Он также заявил, что 21 ноября летел из Киева в Гуту с Ермаком, однако, по словам президента, глава ОПУ праздновать 50-летие отказался.