"Это о бизнесе, а не о больных людях". Разумков объяснил, почему не поддержал законопроект о легализации медицинской марихуаны

Разумков сказал, что проект закона касался выращивания и производства конопли. Спикер также считает, что в документе было много недостатков.

"Этот закон был о деньгах. О производстве, а не об обеспечении людей обезболивающим. Если бы там было: а давайте увеличим перечень лекарственных средств, которые могут быть предоставлены... ну сегодня у нас уже есть другие обезболивающие, другие наркотические вещи, которые на четком контроле. Но это все-таки больше о бизнесе, а не о больных людях", – сказал политик.

Он заявил, что не скрывал свое мнение об этом законопроекте.

"Если надо обеспечить людей обезболивающими ㅡ хорошо, это надо сделать 100%. Но для этого есть другие механизмы. Не обязательно принимать закон о выращивании", – добавил Разумков.