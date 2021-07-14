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"Это о бизнесе, а не о больных людях". Разумков объяснил, почему не поддержал законопроект о легализации медицинской марихуаны

Рада отправила законопроект о медицинской марихуане на доработку
Рада отправила законопроект о медицинской марихуане на доработку
Фото: depositphotos.com

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире hromadske 14 июля заявил, что не голосовал за законопроект о легализации медицинского каннабиса, потому что считает его направленным на бизнес, а не на сферу здравоохранения.

Разумков сказал, что проект закона касался выращивания и производства конопли. Спикер также считает, что в документе было много недостатков.

"Этот закон был о деньгах. О производстве, а не об обеспечении людей обезболивающим. Если бы там было: а давайте увеличим перечень лекарственных средств, которые могут быть предоставлены... ну сегодня у нас уже есть другие обезболивающие, другие наркотические вещи, которые на четком контроле. Но это все-таки больше о бизнесе, а не о больных людях", – сказал политик.

Он заявил, что не скрывал свое мнение об этом законопроекте.

"Если надо обеспечить людей обезболивающими ㅡ хорошо, это надо сделать 100%. Но для этого есть другие механизмы. Не обязательно принимать закон о выращивании", – добавил Разумков.

Контекст:

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596) рассматривали на внеочередном заседании, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Проект закона внесли в Раду 2 июня.

Его инициаторы – группа нардепов из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос", а также внефракционные парламентарии. Как сообщала соавтор документа, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, законопроект предусматривает, что будет введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем внедрения электронного реестра всех препаратов, отпуска исключительно по электронным рецептам от врача, лицензирования любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, а также отчетности и представления информации контролирующим органам.

13 июля Рада не смогла принять проект закона о легализации медицинского каннабиса. "За" проголосовали лишь 184 парламентария, тогда как для принятия решения необходимо 226 голосов. Проект закона отправили на доработку.

Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

В октябре 2020 года Офис президента Украины поднял вопрос возможной легализации в стране медицинских препаратов на основе каннабиса. В команде главы государства заявили, что речь может идти только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство. В Офисе президента подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в таких препаратах.

Зеленский в 2019 году говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете", а в ноябре 2020 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

В декабре 2020 года члены комиссии по наркотическим средствам ООН, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и исключили каннабис, используемый в медицинских целях, из категории особо опасных наркотиков в мире, в которую включен, например, героин. Однако марихуана по-прежнему находится в перечне наркотиков, запрещенных для использования в немедицинских целях. США и европейские страны голосовали за, Украина воздержалась.

В апреле 2021 года Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов, убрав некоторые лекарства на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, медицина, марихуана, онкология, Дмитрий Разумков
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