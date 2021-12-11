"Фермера" из Ташкента в одежде с российским триколором и орлом не пустили в Украину

Пограничники обратили особое внимание на пассажира рейса из Ташкента из-за его наряда. "На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи "Russian national team", – говорится в сообщении.

Гражданина Узбекистана пригласили в служебное помещение для углубленной проверки, "во время которой он сам понял, что нарядился не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами", заявили пограничники.

Однако в ходе контроля также выяснилось, что гражданин не может подтвердить цель поездки. Пассажир рассказал, что планировал купить в Украине трактор для своего сельского хозяйства, но не смог рассказать ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. При этом у путешественника не было денег даже на бронирование гостиницы, а емкость его багажа значительно превышала заявленный срок пребывания в Украине.

"Фермер" вылетел в Ташкент обратным рейсом", – сообщили в Госпогранслужбе.