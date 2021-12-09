В ГПСУ заявили, что мониторинг ситуации на границе с помощью авиации продолжится. Претензии выдвигала Беларусь

Реакция Госпогранслужбы связана с претензиями белорусских властей, которые сообщали о якобы нарушении границы украинским военным вертолетом Ми-8.

"Нарушений экипажами допущено не было. Мы не прекратим мониторить границу, в том числе с помощью авиации, чтобы четко наблюдать ситуацию на государственной границе Украины”, – сказал Демченко.

Он подчеркнул: Украина проводит операцию "Полесье" и не скрывает, что использует авиацию, чтобы быть готовой к действиям в случае попыток больших групп нелегальных мигрантов прорваться из Беларуси на территорию нашего государства.

"Белорусская сторона определенным образом слукавила, поскольку в первый же день они заявили, что проинформировали [украинскую сторону о якобы нарушении границы], однако письма от них не поступало", – объяснил Демченко.