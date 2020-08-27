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Фигурантка дела об убийстве Шеремета Кузьменко заявила, что у нее "большие вопросы" к двум генпрокурорам

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко считает, что экс-генпрокурору Руслану Рябошапке не следовало подписывать документы о расследовании, а действующему генпрокурору Ирине Венедиктовой нужно было закрыть дело.

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Кузьменко считает, что в отношении нее нет доказательной базы
Кузьменко считает, что в отношении нее нет доказательной базы
Фото: ЕРА

Фигурантка дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, детский врач и волонтер Юлия Кузьменко заявила, что у нее есть вопросы к бывшему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке и действующему генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Об этом она сообщила Общественному в интервью, которое было опубликовано 25 августа.

"Лично у меня большие вопросы к обоим прокурорам. К Рябошапке: как это вообще можно было подписать? И если влияние было, то генпрокурор не мог его не увидеть, следовательно, он понимал, что подписывает под влиянием. Тогда что это за генеральный прокурор, на которого влияют?" – задалась вопросом Кузьменко.

По поводу Венедиктовой она отметила, что дело Шеремета досталось той "в наследство".

"Но на мой взгляд, профессиональный генеральный прокурор, учитывая резонанс этого дела и то, как пристально за всем следят вся страна и зарубежные СМИ, хотя бы потому, что это об убийстве журналиста, должна была бы изучить это дело и, учитывая, что нет доказательной базы, – закрыть", – считает Кузьменко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Кузьменко арестовали в декабре 2019 года. 11 августа 2020 года суд отпустил ее под домашний арест. 26 августа стало известно, что с Кузьменко сняли электронный браслет.

Обвинительный акт ей вручили 18 августа.

Все фигуранты дела Шеремета отрицают свою причастность к преступлению.

Теги: убийство, Павел Шеремет, расследование, Руслан Рябошапка, Ирина Венедиктова, Юлия Кузьменко
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