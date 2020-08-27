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С фигурантки дела об убийстве Шеремета Кузьменко сняли электронный браслет

Две недели назад суд отпустил под круглосуточный домашний арест подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. 26 августа с нее сняли электронный браслет.

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11 августа Кузьменко отпустили под домашний арест
11 августа Кузьменко отпустили под домашний арест
Фото: Julia Kiyan Kuzmenko / Facebook

С фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета – детского врача и волонтера Юлии Кузьменко сняли электронный браслет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее адвокат Тарас Беспалый.

"Друзья, совсем забыл сказать: сегодня представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли с Юлии Кузьменко электронное средство контроля", – написал адвокат 26 августа.

https://www.facebook.com/t.bezpalyy/posts/10216815709329832

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Кузьменко арестовали в декабре 2019 года. 11 августа 2020 года суд отпустил ее под домашний арест.

Все фигуранты дела Шеремета отрицают свою причастность к преступлению.

Теги: Украина, Павел Шеремет, арест, домашний арест, электронный браслет, Юлия Кузьменко
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