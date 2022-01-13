Фирма нардепа Козака добывала нефть в России и приносила миллионные доходы – расследование

В 2020 году прибыль "Пурнефти" после вычета налогов составила порядка $10 млн. В августе 2021 года компанию купила нефтяная госкомпания "Белоруснефть".

Формально "Пурнефтью" распоряжалась компания с Британских Виргинских Островов под названием Brimipana Trading, имя собственника скрывали законы о корпоративной тайне. Однако документы Pandora Papers позволили OCCRP узнать подробности сделки и установить бенефициаров компании.

По данным Pandora Papers, компанией Brimipana владел Александр Кисель, гражданин Венгрии украинского происхождения. Расследователи установили, что Кисель является доверенным лицом Козака.

Связи Козака с компанией Brimipana и его вероятное бегство в Россию дают основания считать покупку "Пурнефти" Беларусью бонусом очевидному продавцу из Украины в связи с досрочным выходом на пенсию, считает Джейсон Коркоран, независимый эксперт по российской нефтяной отрасли.

У Киселя нашли связь с компаниями Козака и его жены Натальи Лавренюк. В частности, в 2016 году Brimipana была одним из двух главных источников финансов для кипрской фирмы Soferco Trading Ltd, принадлежащей супруге Козака.

"Brimipana снабжала Soferco деньгами напрямую, а не через кредиты, то есть, очевидно, семья Козака распоряжалась и Brimipana", – заявили в OCCRP.

Журналисты передали Козаку вопросы по поводу расследования, однако нардеп не ответил на них.