Фирма нардепа Козака добывала нефть в России и приносила миллионные доходы – расследование

В 2020 году прибыль "Пурнефти" после вычета налогов составила порядка $10 млн. В августе 2021 года компанию купила нефтяная госкомпания "Белоруснефть".
Формально "Пурнефтью" распоряжалась компания с Британских Виргинских Островов под названием Brimipana Trading, имя собственника скрывали законы о корпоративной тайне. Однако документы Pandora Papers позволили OCCRP узнать подробности сделки и установить бенефициаров компании.
По данным Pandora Papers, компанией Brimipana владел Александр Кисель, гражданин Венгрии украинского происхождения. Расследователи установили, что Кисель является доверенным лицом Козака.
Связи Козака с компанией Brimipana и его вероятное бегство в Россию дают основания считать покупку "Пурнефти" Беларусью бонусом очевидному продавцу из Украины в связи с досрочным выходом на пенсию, считает Джейсон Коркоран, независимый эксперт по российской нефтяной отрасли.
У Киселя нашли связь с компаниями Козака и его жены Натальи Лавренюк. В частности, в 2016 году Brimipana была одним из двух главных источников финансов для кипрской фирмы Soferco Trading Ltd, принадлежащей супруге Козака.
"Brimipana снабжала Soferco деньгами напрямую, а не через кредиты, то есть, очевидно, семья Козака распоряжалась и Brimipana", – заявили в OCCRP.
Журналисты передали Козаку вопросы по поводу расследования, однако нардеп не ответил на них.
11 мая 2021 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.
Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.
В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и "не планирует возвращаться", Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".
12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября.
7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.
20 августа Венедиктова сообщила, что расследование дела завершено.