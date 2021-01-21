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Фукс рассказал, как по просьбе Кернеса нанимал Джулиани, а тот не выполнил обещаний

По словам бизнесмена Павла Фукса, ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес был фанатом нынешнего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и просил нанять его для привлечения инвесторов.

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Фукс утверждает, что Джулиани (на фото) не помог Харькову с инвестициями
Фукс утверждает, что Джулиани (на фото) не помог Харькову с инвестициями
Фото: ЕРА

Бизнесмен Павел Фукс по просьбе своего друга, мэра Харькова Геннадия Кернеса нанимал нынешнего адвоката бывшего американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Об этом Фукс сообщил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 21 января.

"У меня был контракт с Джулиани, когда он еще не был адвокатом президента. Это было наше общее с Кернесом решение – он меня попросил. Потому что Гена был фанатом Джулиани, следил за ним, что он делает как мэр Нью-Йорка, его радикальные шаги в борьбе с преступностью", – сказал бизнесмен.

По словам Фукса, когда он вернулся из России в Украину, он спросил у Кернеса, чем может помочь.

"Он говорит, что вот можешь Джулиани найти и поговорить? А у меня товарищ живет в Америке, они дружат... С Джулиани был контракт, что он будет представлять интересы Харькова в Америке. Он обещал нам инвесторов в Харьков привезти", – рассказал бизнесмен.

Он назвал "секретом" сумму заплаченных Джулиани денег.

"Я его нанял в 2017 году на год. Вот он работал, его команда несколько раз приезжала, людей 10–20, изучали город, смотрели. Тогда он один раз приезжал, походил, посмотрел, восхищался нашим городом. Основной наш посыл был – пиарить Харьков для иностранцев", – объяснил Фукс.

Бизнесмен отметил, что Джулиани обещал привести в Харьков "огромные инвестиции", но не сделал этого.

"Когда прошел год, то мы подумали и решили не продлевать контракт", – подчеркнул Фукс.

Джулиани был мэром Нью-Йорка с 1994 года по 2001-й. Сейчас он является личным адвокатом Трампа.

Кернес был городским головой Харькова с 2010 года В декабре 2020 года вновь избранный мэром Кернес скончался в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений коронавирусной инфекции. После его смерти обязанности мэра исполняет Терехов.

Фукс и Кернес были друзьями с детства. Фукс родился в Харькове, долгое время прожил в России, где и заработал свой капитал. В 2017 году он сообщил журналистам, что активов в РФ он уже не имеет и отказался от российского гражданства, поскольку в 2015 году получил новый украинский паспорт.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, инвестиции, Нью-Йорк, Рудольф Джулиани, Павел Фукс, мэр
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