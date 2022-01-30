Гармаш прокомментировал работу Арестовича в ТКГ по Донбассу: Мне его не хватает

"С Арестовичем мне отлично работалось и, более того, на днях я читал стейтмент после ТКГ и нашел там очень серьезные ошибки. Среди них политические. И я считаю, что это как раз следствие того, что нет сейчас человека, который этим предметно занимался", – заявил Гармаш.

По его оценке, Арестович, будучи одновременно советником главы Офиса президента, также занимался коммуникацией, которая "снимала напряжение в определенной степени".

"Поэтому мне его не хватает. Я надеюсь, что будет какой-то человек, который будет выполнять его функции", – сказал Гармаш.