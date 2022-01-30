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ПОЛИТИКА

Гармаш прокомментировал работу Арестовича в ТКГ по Донбассу: Мне его не хватает

Арестович (на фото) занимался коммуникацией, которая "снимала напряжение", отметил Гармаш
Арестович (на фото) занимался коммуникацией, которая "снимала напряжение", отметил Гармаш
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Член украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш заявил, что ему "отлично работалось" с Алексеем Арестовичем, бывшим спикером украинской делегации в ТКГ. Об этом он сказал в опубликованном 29 января интервью "Радіо Свобода".

"С Арестовичем мне отлично работалось и, более того, на днях я читал стейтмент после ТКГ и нашел там очень серьезные ошибки. Среди них политические. И я считаю, что это как раз следствие того, что нет сейчас человека, который этим предметно занимался", – заявил Гармаш.

По его оценке, Арестович, будучи одновременно советником главы Офиса президента, также занимался коммуникацией, которая "снимала напряжение в определенной степени".

"Поэтому мне его не хватает. Я надеюсь, что будет какой-то человек, который будет выполнять его функции", – сказал Гармаш.

Контекст:

14 января Арестович обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть. По мнению Арестовича, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания, а власть слишком "забюрократизировалась".

17 января Арестович заявил, что уволился с должности советника главы ОП Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в ТКГ по Донбассу. По его мнению, Украинское государство "бесконечно слабо в отправлении своих функций, а "слабости он простить не может". Арестович также заявил, что "у государства, в котором силовики получают меньше, чем уборщицы, нет будущего".

20 января в Офисе президента сообщили, что Арестович формально остается внештатным советником главы ОП, несмотря на его слова об увольнении.

Теги: Сергей Гармаш, Алексей Арестович, война в Украине, увольнение, Офис президента Украины, спикер, ТКГ
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