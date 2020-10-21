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ПОЛИТИКА

Герус: Вопрос "Нафтогазу" используют в информатаках не только против менеджмента компании, но и против власти в целом

Комментируя опубликованные в СМИ выводы госаудита, что НАК "Нафтогаз України" продавал газ ниже себестоимости, нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус подчеркнул, что в условиях рынка главную роль играет рыночная цена, а не себестоимость.

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"Нафтогаз" большая компания, которая стоит на границе экономики и политики
"Нафтогаз" – большая компания, которая стоит на границе экономики и политики
Фото: Andriy Gerus / Facebook

Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус считает, что вопрос НАК "Нафтогаз України" часто используют в информатаках не только против менеджмента компании, но и против власти в целом. Об этом он сказал в программе Energy Inside 20 октября.

"Нафтогаз" – большая компания, которая осуществляет деятельность в критически важной отрасли... И как компания на границе экономики и политики она всегда интересна журналистам, она интересна для политических дискуссий и она интересна в том числе для каких-то политических спекуляций. И вопрос НАК "Нафтогаз" активно используется не только в части информационной атаки против менеджмента или наблюдательного совета "Нафтогазу", но и в информационных атаках против власти в целом. Потому что это вопрос, который эмоционально можно легко раскрутить, эмоционально зацепить граждан, тех же избирателей. Не хотелось бы, конечно, чтобы это были какие-то спланированные информационные атаки, но надеюсь, что со временем мы будем иметь больше проверенной информации, доступ к первоисточникам и сможем сделать больше выводов", – сказал нардеп.

Комментируя опубликованные в СМИ выводы госаудита, что "Нафтогаз" продавал газ ниже себестоимости, Герус подчеркнул, что в условиях рынка главную роль играет рыночная цена.

"На рынке не имеет значения себестоимость, имеет значение рыночная цена. Может быть так, что рыночная цена – $300, а себестоимость – $50, и ты в выигрыше. А если себестоимость – $120–130, а рыночная цена – $70, то будешь продавать по $70, никуда не денешься... Хотелось бы прочесть оригинал и проанализировать. Я допускаю, что некоторые пункты могут быть обоснованны, а некоторые – не совсем обоснованны", – заявил глава комитета.

Герус также считает, что для утверждения финплана компании на 2020 год нужно инициировать открытое или закрытое заседание правительства. 

"С финансовым планом ситуация проста – его просто надо принимать", – сказал он.

Нардеп отметил, что "новостной фон", а также информация о госаудите "Нафтогазу" могли, в частности, повлиять на инвестиционную сферу.

Из позитивных результатов работы "Нафтогазу" Герус отметил проведение анбандлинга и либерализацию рынка газа.

6 октября "Экономическая правда", ссылаясь на итоговый документ аудита в НАК, сообщила, что проверка обнаружила финансовые отклонения на более чем 225 млрд грн, что привело к прямым убыткам госбюджета на 75 млрд грн. В Госаудитслужбе сообщили, что контроль в НАК действительно проводили, но публикации в СМИ о выводах аудита назвали "субъективными".

Глава правления "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что НАК не получал окончательных результатов аудита.

Финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил написал в блоге на LIGA.net, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и согласно закону. Петер ван Дрил также отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

2019 год "Нафтогаз" закончил с чистой прибылью после налогообложения в размере 63,3 млрд грн. Предприятия компании добыли 16,1 млрд м³ газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд м³ газа.

За январь – июнь 2020 года "Нафтогаз" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн. Такие результаты работы в компании объяснили пандемией коронавируса и снижением цен на нефть и газ.

Теги: НАК Нафтогаз, аудит, Государственная аудиторская служба, Андрей Герус
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