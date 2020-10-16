Гончар: Идет системная атака на "Нафтогаз", которая вписывается в подход нынешней власти по смене менеджмента госкомпаний

Эксперт по энергетике, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что аудит "Нафтогазу" был сделан на заказ и не отражает реальную ситуацию.

Михаил Гончар: Налицо определенный заказ. В бюджете дыра, МВФ денег не дает. Нынешняя власть не знает, что делать Фото: glavcom.ua

Власть в Украине стремится сменить руководство "Нафтогазу" и обнародованные в СМИ результаты аудита говорят о заказной кампании, заявил в комментарии изданию Delo.ua эксперт по энергетике, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"То, что делает власть, вписывается в ее стратегию нивелирования раздражителей для России. Одним из таких раздражителей был выигрыш "Нафтогазу" в Стокгольме, который повлек за собой конкретные последствия для "Газпрома". Я убежден, что идет системная атака на "Нафтогаз", которая вписывается в подход нынешней власти по смене менеджмента госкомпаний", – сказал он.

Гончар добавил. что замена топ-менеджеров госкомпаний началась еще в прошлом году, а "Нафтогаз" оказался власти "не по зубам" – в то время, как Украине нужно было подписывать с "Газпромом" новый договор о транзите.

"Украину сложно назвать правовой страной. И то, что Госаудитслужба сделала аудит и назвала какие-то цифры, – это совершенно не означает, что это объективные правдивые данные. Налицо определенный заказ. В бюджете дыра, МВФ денег не дает. Нынешняя власть не знает, что делать. Им подсказывают из Москвы и олигархических групп, что деньги есть – посмотрите на "Нафтогаз", он же прибыльный, просто нужно "подшаманить" с аудитом. Ну и "подшаманили", – считает эксперт.

6 октября "Экономическая правда", ссылаясь на итоговый документ аудита в НАК, сообщила, что проверка обнаружила финансовые отклонения на более чем 225 млрд грн, что привело к прямым убыткам госбюджета на 75 млрд грн. В Госаудитслужбе сообщили, что контроль в НАК действительно проводили, но публикации в СМИ о выводах аудита назвали "субъективными".

Глава правления "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что НАК не получал окончательных результатов аудита.

Финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил написал в блоге на LIGA.net, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и согласно закону. Петер ван Дрил также отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".

2019 год "Нафтогаз" закончил с чистой прибылью после налогообложения в размере 63,3 млрд грн. Предприятия компании добыли 16,1 млрд м³ газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд м³ газа.

За январь – июнь 2020 года "Нафтогаз" получил чистый убыток в размере 11,541 млрд грн. Такие результаты работы в компании объяснили пандемией коронавируса и снижением цен на нефть и газ.