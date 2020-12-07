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Гетманцев: Продажа товаров без чека поддерживает массовую торговлю контрабандой, а это 5–10 млрд грн неполученных поступлений в бюджет

Пока в Украине существует возможность продажи товаров без чека, будут сохраняться "скрутки" по НДС и торговля контрабандой, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Гетманцев: Украина остается средневековым анклавом на экономической карте Европы
Гетманцев: Украина остается средневековым анклавом на экономической карте Европы
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

Невозможно повышать зарплаты и пенсии в Украине, сохраняя при этом возможность для бизнеса уклоняться от налогообложения через единый налог. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Решение о переносе сроков введения РРО (регистраторов расчетных операций) для физлиц-предпринимателей очень либеральное. Но предпринимателей, а вернее, организаторов митингов это все равно не удовлетворило. Они требуют полной отмены фискализации. С этим сложно согласиться в принципе. Мы, с одной стороны, требуем повышения зарплат медикам, повышения пенсии хотя бы до прожиточного минимума, а с другой стороны, требуем сохранить возможность уклоняться от налогообложения крупному и среднему бизнесу через инструменты единого налога? Это взаимоисключающие вещи. Это театр абсурда в современной Украине в центре Европы в ХХІ веке. По расчетам налоговой, объем операций, которые не проходят через кассовые аппараты, существенно превышает объем операций, которые проводятся через кассовые аппараты. У нас огромная теневая экономика. Поэтому мы не можем обеспечить уровень благосостояния, который соответствует даже не европейским стандартам, а хотя бы стандартам соседствующих с нами стран", – сообщил Гетманцев.

По его словам, несмотря на то, что ситуация с публичными финансами в Украине довольно сложная, перенос сроков введения РРО не повлияет на бюджетные процессы.

"Мы переживем перенос сроков. Детенизация – основной источник финансирования государственных расходов. Это равные правила для бизнеса и защита потребителя – его права на чек и защиту. Это справедливость. Но не в последнюю очередь и интересы бюджета. По расчетам налоговой, бюджет может получить дополнительно 5 млрд грн в год. Но суть в том, что такой вид уклонения от налогообложения, как отказ от кассового чека, связан с другими видами. Например, так называемые скрутки по НДС невозможны без реализации товара за наличные деньги и РРО. Только потому, что существует продажа товаров без РРО, существуют и "скрутки". Продажа товаров без чека поддерживает массовую торговлю контрабандой, а это, по данным министра финансов, минимум 5–10 млрд грн в месяц неполученных поступлений в бюджет. Сегодня теневая экономика – основная проблема наших публичных финансов. Если мы не боремся с тенью, мы продолжаем оставаться средневековым анклавом на экономической карте Европы", – заявил политик.

Тем не менее он считает, что на сегодня нет оснований для пересмотра решения парламента об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года.

"Лично я выступал бы за введение норм фискализации, как и за прекращение крупномасштабных схем по уклонению от уплаты налогов крупным бизнесом. Но я признаю и уважаю решение парламента отложить это решение на год. Его приняло конституционные большинство", – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что предпринимателям покупать кассовый аппарат не обязательно, достаточно установить специальное приложение на смартфон.

"Кассовые аппараты покупать никто никого не заставляет. Это абсолютная ложь. Налоговая служба разработала так называемый электронный чек. Это программный РРО, который можно бесплатно скачать на свой смартфон и вести учет. Программный РРО уже работает. Больше 80 млн чеков уже в нем сгенерировано с начала августа. Его используют более 50 тыс. предпринимателей. Этот продукт очень успешно функционирует и существенно облегчает жизнь бизнесу. Слухи, что нужно обязательно ставить кассовый аппарат, – просто попытка объяснить, почему нет. Не более. РРО нужен торговле ювелирными изделиями, медицинскими товарами и электроникой. И не требуется предпринимателям на первой группе налогообложения (с оборотом до 1 млн грн) и тем, кто занимается торговлей на рынках", – уточнил политик.

1 декабря Верховная Рада Украины со второй попытки приняла разработанный профильным комитетом законопроект №4439-д, предусматривающий отсрочку введения обязательных кассовых аппаратов для физических лиц – предпринимателей. Документ откладывает до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (регистраторов расчетных операций) для физлиц-предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп.

Гетманцев обратил внимание, что предыдущий законопроект №4313 не получил поддержки, поскольку в нем отсрочку прописали для всех ФЛП. Этот документ 4 ноября набрал 212 голосов народных депутатов при необходимых 226.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными. Законопроект обязывает ФЛП использовать РРО. При этом введение программных РРО не коснулось ФЛП первой группы налогообложения. 17 декабря его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист
Теги: Верховная Рада, Украина, налоги, экономика, бюджет, бизнес, депутаты, деньги, политика, парламент, закон, кассовые аппараты, предприниматели, финансы, предприниматель, Даниил Гетманцев, наличные деньги
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