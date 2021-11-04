Главой аппарата Рады стал Вячеслав Штучный

За кандидатуру Штучного проголосовали 274 народных депутата.

Народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская, комментируя назначение, сказала, что год без главы аппарата отразился на качестве работы парламента и каждого отдельного нардепа.

"Это отражается и на качестве, и на скорости тех или иных принятых или не принятых решений", – заявила она.

Штучный возглавлял аппарат Рады с сентября 2019-го по июль 2020 года. Он написал заявление об уходе в связи с назначением на другую государственную должность.

Через несколько дней после голосования в Раде за его отставку президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Штучного первым заместителем главы Управления государственной охраны.

Более чем за год с момента увольнения Штучного в Раде не нашли ему замену, аппаратом временно руководил замглавы аппарата Михаил Теплюк.

Глава монобольшинства Давид Арахамия заявлял, что это тормозило работу парламента, сказано на сайте партии.

В сентябре 2021-го фракция "Слуга народа" рассмотрела на своем заседании три кандидатуры на пост главы аппарата. Кроме Штучного, на эту должность претендовали депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании 1 ноября поддержала назначение на пост главы аппарата Штучного.