Главой аппарата Рады стал Вячеслав Штучный

За кандидатуру Штучного проголосовали 274 народных депутата.
Народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская, комментируя назначение, сказала, что год без главы аппарата отразился на качестве работы парламента и каждого отдельного нардепа.
"Это отражается и на качестве, и на скорости тех или иных принятых или не принятых решений", – заявила она.
Штучный возглавлял аппарат Рады с сентября 2019-го по июль 2020 года. Он написал заявление об уходе в связи с назначением на другую государственную должность.
Через несколько дней после голосования в Раде за его отставку президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Штучного первым заместителем главы Управления государственной охраны.
Более чем за год с момента увольнения Штучного в Раде не нашли ему замену, аппаратом временно руководил замглавы аппарата Михаил Теплюк.
Глава монобольшинства Давид Арахамия заявлял, что это тормозило работу парламента, сказано на сайте партии.
В сентябре 2021-го фракция "Слуга народа" рассмотрела на своем заседании три кандидатуры на пост главы аппарата. Кроме Штучного, на эту должность претендовали депутаты от фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов.
Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании 1 ноября поддержала назначение на пост главы аппарата Штучного.
В конце июня 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщила, что амбиции тогдашнего спикера парламента Дмитрия Разумкова "не дают покоя" Офису президента. Поэтому, чтобы контролировать его действия, Банковая якобы назначила в Верховной Раде "смотрящего", им стал Штучный. Разумков собирался уволить главу аппарата, но окружение президента заступилось за него, писало издание.
Разумков в интервью "Украинской правде" в сентябре 2021 года говорил, что в УГО Штучный более эффективен и в Раду ему возвращаться не стоит. "Вячеслав Васильевич захотел вернуться в УГО, он туда пошел, [...] продолжает там работать. Немного здесь поруководил, пошел туда. Просто качественные кадры мы же не можем только у себя держать. Мы отдаем их в другие государственные учреждения. Я думаю, что это было правильное решение и для него, и для аппарата Верховной Рады, и для меня как председателя Верховной Рады", – говорил теперь уже экс-спикер.