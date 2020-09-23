Главы МИД Украины и Венгрии сегодня встретятся в Ужгороде

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто в Закарпатской области. Министры дадут совместную пресс-конференцию в Ужгороде.

Сегодня, 23 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Закарпатской области, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В сообщении уточняется, что в 12.20 состоится пресс-подход министров на площади Народной, 4 возле Закарпатской ОГА в Ужгороде. В 13.25 пройдет совместная пресс-конференция министров.

Главы МИД двух стран примут участие в церемонии передачи Закарпатской области венгерской гуманитарной помощи, уточнили в МИД Украины.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудят реализацию договоренностей по широкому спектру украинско-венгерских отношений, в частности по углублению экономического сотрудничества, развитию пограничной инфраструктуры и обеспечению прав национальных меньшинств", – сказано в сообщении.