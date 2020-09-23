Главы МИД Украины и Венгрии сегодня встретятся в Ужгороде

Сегодня, 23 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Закарпатской области, сообщили в пресс-службе МИД Украины.
В сообщении уточняется, что в 12.20 состоится пресс-подход министров на площади Народной, 4 возле Закарпатской ОГА в Ужгороде. В 13.25 пройдет совместная пресс-конференция министров.
Главы МИД двух стран примут участие в церемонии передачи Закарпатской области венгерской гуманитарной помощи, уточнили в МИД Украины.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудят реализацию договоренностей по широкому спектру украинско-венгерских отношений, в частности по углублению экономического сотрудничества, развитию пограничной инфраструктуры и обеспечению прав национальных меньшинств", – сказано в сообщении.
Встреча глав МИД пройдет на фоне ухудшений отношений двух стран после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине (в Закарпатье проживает около 150 тыс. венгров). В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.
Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.
Кулеба заявил в июне 2020 года, что Украина откорректировала закон об образовании по рекомендации Венецианской комиссии, вносить дополнительные правки по требованию Будапешта она не будет.
Следствием таких отношения стало то, что Украина под предлогом эпидемической ситуации не пустила в Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Арпада Потапи, который планировал 3 сентября посетить церемонию открытия школы №10 после ремонта в Ужгороде.
Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Интерфакс-Украина" 29 июля сказал, что Венгрия собирается и дальше сохранять вето на заседания комиссии Украина – НАТО на уровне министров.