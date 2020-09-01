Гончарук получил работу в структуре Atlantic Council

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук станет сотрудником "Центра Евразия", который занимается аналитикой.

Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с августа 2019 года по март 2020 года Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук войдет в команду аналитического "Центра Евразия", который является составной частью американского Atlantic Council.

"Центр Евразия" имеет честь объявить, что Алексей Гончарук присоединится к нам в качестве нашего нового сотрудника. Находясь на посту премьер-министра Украины в 2019–2020 годах, Алексей Гончарук возглавлял ориентированное на реформы правительство. Мы очень рады приветствовать его в команде", – говорится в сообщении "Центра Евразия" в Twitter.

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team. — Eurasia Center (@ACEurasia) August 31, 2020

Гончарук занимал пост премьер-министра Украины с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. До этого работал заместителем главы Офиса президента Украины с 21 мая по 29 августа 2019 года.