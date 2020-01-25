Гончарук заявил, что из-за неэффективной медицинской системы в Украине умирает 160 тыс. человек в год

Если бы система здравоохранения Украины была более эффективной, 160 тыс. человек в год можно было бы спасти от смерти, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Над этим следует работать, подчеркнул он.

Гончарук заявил, что за один день систему здравоохранения эффективной не сделаешь Фото: ЕРА

В Украине из-за несовершенной системы здравоохранения умирает около 160 тыс. человек в год. Об этом 24 января в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так он отреагировал на слова одного из участников программы "Свобода слова Савика Шустера", сказавшего, что в Украине умирает 600 тыс. человек в год.

"Я вам скажу более страшную цифру. У нас 160 тыс. людей умирает тех, кого мы могли бы спасти. На самом деле 160 приблизительно, по нашим оценкам, тысяч людей мы можем спасать, если бы наша медицинская система была более эффективной. Это за один день не сделаешь, над этим нужно работать", – сказал Гончарук.

По его словам, только на 2020 год запланировано "очень серьезное укрепление системы экстренной помощи".

"Мы планируем более 200 приемных отделений построить по Украине, каждое отделение мы уже сейчас проектируем", – отметил премьер-министр.

19 октября 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №6327 о медицинской реформе. Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. Закон вступил в силу 30 января 2018 года.

Первый этап медицинской реформы начался 2 апреля 2018 года. На этом этапе украинцы выбирают семейного врача и подписывают с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года (пациентам должны были начать предоставлять услуги по программе "Бесплатная диагностика"), но его запуск отложили. В итоге с 1 июля началась подготовка к следующему этапу реформы (она включает компьютеризацию больниц, их оснащение надлежащим оборудованием и другое).

13 сентября тогдашний глава Национальной службы здоровья Олег Петренко сообщил, что, согласно проекту бюджета, внедрение следующих этапов медицинской реформы должно начаться с 1 апреля 2020 года.