Гордон – Филатову: Боря, помните, от эйфории до белой горячки один шаг

Гордон: Боря, а у вас все в порядке? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон прокомментировал публикацию мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook, в которой тот подводил итоги выборов городского головы.

Филатов, в частности, заявил, что бизнесмен Игорь Коломойский и "его банда" дали ему прозвище Боря-могильщик и всячески мешали победить на выборах мэра Днепра.

За это Филатов пообещал политически и репутационно "похоронить" Коломойского, "криминального авторитета по кличке Нарик, продажных силовиков", а также "беспринципных медиакиллеров с телеканала "Г+Г" и наиподлейшее племя Влащенок и Гордонов, улыбающихся тебе при встрече в лицо и тут же ушатами льющих грязь за спиной".

Гордон, в свою очередь, оставил под постом Филатова следующий комментарий: "Боря, а у вас все в порядке? Вообще-то, я о вас никогда плохо не говорил. Помните, от эйфории до белой горячки один шаг".

На данный момент мэр Днепра не ответил на комментарий журналиста.

Филатов победил на выборах мэра Днепра во втором туре. За него проголосовали 80,61% жителей города.

Филатов был избран мэром Днепра в 2015 году.