Городская власть обязана обеспечить всем киевским детям бесплатные школы и детсады – Попов

Очередь родителей, которые ищут возможность отдать ребенка в детский сад, насчитывает десятки тысяч семей, напомнил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Попов (слева): Сегодня детсады Киева переполнены, и все равно мест в них не хватает Фото: zagittya.com.uа

После выборов новая власть в Киеве должна решить проблему с очередями в детские сады в течение нескольких месяцев, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, пишет сайт партии.

"Сегодня детсады Киева переполнены, и все равно мест в них не хватает. Очередь родителей, которые ищут возможность отдать ребенка в детский сад, насчитывает десятки тысяч семей. Мы идем во власть, чтобы решить эту проблему, и мы знаем, как это сделать", – утверждает Попов.

Он отметил, что не всем по карману частные детсады.

"Частная инициатива – это хорошо, но, увы, для большинства киевлян такая услуга недоступна. Поэтому город должен обеспечить всем маленьким киевлянам возможность получить бесплатное образование, в том числе дошкольное", – заявил политик.

Решить проблему можно, если вернуть в коммунальную собственность и отремонтировать все ранее закрытые сады, считает он.

"В свое время мы открыли 10 тысяч мест в детских садах именно таким способом – вернув помещения и сделав в них ремонт. Нынешняя киевская власть закрыла 67 коммунальных садиков. И наша задача – чтобы они вновь приняли детей, – сказал Попов. – Деньги на эти цели есть, их просто нужно эффективно использовать. Я знаю случай, когда ремонт коммунальной школы обошелся почти в полмиллиарда гривен, в то время как частная школа была полностью обновлена за 270 миллионов и оказалась лучше коммунальной. Поэтому эффективность расходования средств будет жестко контролироваться".

Он добавил, что воспитателям детсадов и учителям нужно ввести муниципальные доплаты.

"Киев – дорогой город. Если мы не введем доплаты воспитателям и учителям, то в наших детсадах некому будет заниматься детьми. Но мы такой ситуации не допустим. Маленькие киевляне будут получать качественное образование", – подытожил кандидат.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.