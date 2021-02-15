Горсовет Харькова планирует 24 февраля прекратить полномочия Кернеса

Харьковский городской совет планирует на очередной сессии 24 февраля рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Харьковский городской совет планирует на очередной сессии 24 февраля рассмотреть вопрос официального прекращения полномочий умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом сообщается в дополнении к распоряжению секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова от 10 февраля о созыве сессии, опубликованном на сайте горсовета (.docx).

Во время третьей сессии Харьковского городского совета VIII созыва вопрос "О досрочном прекращении полномочий Харьковского городского головы Геннадия Кернеса" указан первым в перечне запланированных к рассмотрению.

В октябре 2020 года Кернес выиграл выборы третий раз подряд, набрав в первом туре 60,34%. В этих выборах намеревался участвовать экс-мэр Харькова Михаил Добкин. Но позже он отказался, сообщил KHARKIV Today.

"Уважаемые харьковчане, дорогие друзья. Сегодня снял свою кандидатуру с выборов в пользу Кернеса. Он идет на поправку и участвует в выборах мера. На этом моя миссия выполнена. Желаю победы на выборах ему и его блоку", – заявил 4 октября Добкин в своем Telegram-канале.

16 декабря, до вступления в должность, Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий коронавирусной инфекции.

В новых выборах мэра Харькова решил участвовать и Добкин. После смерти Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет Терехов.