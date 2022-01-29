Госпогранслужба в 2021 году не пропустила в Украину порядка 7 тыс. россиян

Пограничники в 2021 году не пропустили в Украину около 46 тыс. человек Фото: dpsu.gov.ua

"В течение прошлого года на государственной границе Украины наблюдалось увеличение пассажиропотока. В целом движение пассажиров по сравнению с позапрошлым годом выросло на 18% и составило 39 млн человек. Вместе с тем во время мероприятий пограничного контроля сотрудники ГПСУ отказали в пропуске через границу около 46 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем в позапрошлом году. Из них количество непропущенных иностранцев составило около 31 тыс.", – говорится в релизе.

Главными причинами отказов в пропуске – карантинные ограничения и неподтверждение цели поездки. Также отказывали во въезде из-за недействительных документов, отсутствия поручения родителей и запрета выезда за пределы страны. В 2020 году, как отметили в ГПСУ, иностранцев не пропускали в Украину по тем же причинам.

Инфографика: dpsu.gov.ua

"Наибольшим количеством иностранцев, которым было отказано в пропуске, как и в позапрошлом году, остаются граждане России. Причем их количество выросло почти в 2,5 раза и составило около 7 тыс. человек. Также почти втрое возросло количество отказов во въезде в Украину гражданам Молдовы (более 5,3 тыс. человек). Довольно часто украинским пограничникам приходилось отказывать в пересечении границы гражданам Индии (1435), а также Румынии (1399), Польши (1319), Египта (1114) и Беларуси (765)", – сообщили в ГПСУ.

В релизе сказано, что число граждан Израиля, которых не пропустили в Украину, значительно снизилось, но цифры не приводят.