Илларионов об оппозиционерах РФ, которые не хотят возвращать Крым: Просто мама с папой их плохо воспитали

Экс-советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что обращать внимание на российских политиков, которые не хотят возвращать Украине Крым, не нужно.

Так он ответил на реплику журналистки, которая вспомнила, что оппозиционеры в РФ признают необходимость вывести российских военных из Донбасса, но "ломаются" на теме Крыма, говоря, что "там сложная история, это не бутерброд", или что там "надо новый референдум".

"Не стоит обращать внимание сейчас на тех людей, кто называет себя либо российскими властями, либо оппозицией, то есть кто не понимает, что такое международное... То есть на них надо обращать внимание, но обращать внимание, что они просто не знают, что такое международное право и что такое этика, этическое поведение. Мама и папа их не научили, что не надо брать чужого, а если случайно взял чужое, то надо немедленно вернуть на место, не ставя никакие условия собственнику того, что было украдено. Просто мама с папой плохо воспитали. И не знают, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Пусть читают Маяковского. Или хотя бы Библию – "не укради". Что угодно. Это базовые правила человеческого поведения: независимо от времен, народов, цивилизаций", – сказал Илларионов.

Он считает, что российское общество, рано или поздно, придет к пониманию того, что восстановление границ РФ по состоянию на декабрь 1991 года – базовое условие для успеха страны.

"И без выполнения этого условия никакой успешной России, в принципе, быть не может. И тогда не важно, какие будут фамилии у тех людей, которые будут в Кремле. Они примут это решение. Они эвакуируют российские войска с оккупированных территорий, установят новые, добрососедские, отношения с соседними народами", – добавил Илларионов.

В России есть порядка тысячи человек, которые способны это сделать, добавил он.

"Это участники Форума свободной России (конференция российской оппозиции, которая с 2016 года проходит два раза в год в Вильнюсе. – "ГОРДОН").У нас есть постоянный комитет, который был Форумом свободной России избран. Это просто постоянный комитет, состоявший тогда из 11 человек. Сейчас их чуть меньше. Тем не менее были избраны. Но тут важен не постоянный комитет, который представляет Форум свободной России, – важен сам Форум свободной России. Потому что четыре года тому назад, когда был выдвинут проект заявления Форума свободной России о принципах внешней политики свободной России, в нем черным по белому было заявлено, что власти свободной России признают международно признанные границы Российской Федерации по состоянию на декабрь 1991-го. Российские войска должны быть эвакуированы со всех занимаемых ими оккупированных территорий: Грузии, Украины и Молдовы", – пояснил Илларионов.

Илларионов: Российское общество придет к пониманию того, что важнее любых украденных территорий добрые отношения с украинцами, молдаванами, грузинами. Читайте полную версию интервью

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

С бутербродом, который нельзя "туда-сюда возвращать", Крым сравнивал российский оппозиционер Алексей Навальный. Ксения Собчак, когда баллотировалась в президенты РФ, говорила, что Крым находится под юрисдикцией Украины, но заявляла о необходимости провести там новый референдум.