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"Интересно, как они отмажут Зеленского?" Нардепы от "Европейской солидарности" потребовали открыть уголовное дело против президента

В телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с главой государственного "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером народные депутаты от "Европейской солидарности" усматривают нарушение антикоррупционного законодательства.

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Зеленский просил главу "Укрэксимбанка" решить вопрос с реструктуризацией кредитов хмельницких предпринимателей
Зеленский просил главу "Укрэксимбанка" решить вопрос с реструктуризацией кредитов хмельницких предпринимателей
Фото: EPA

Народные депутаты из фракции "Европейской солидарности" обратились в Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции с требованием открыть уголовное производство в отношении действующего президента Владимира Зеленского. Об этом в Facebook сообщил нардеп от ЕС Владимир Арьев.

"Вчера все видели звонок Зеленского председателю правления "Укрэксимбанка" во время встречи с бизнесом в Хмельницком. Это выглядело как незаконное давление на чиновника государственного банка в интересах частного лица. Сегодня депутаты от "Европейской солидарности" подали заявление в ГБР, НАБУ и НАПК об открытии уголовного производства за явное нарушение президентом антикоррупционного законодательства", – отметил Арьев.

В скан-копии заявления, которое опубликовал нардеп, сказано, что действия Зеленского содержат признаки нарушений, которые предусмотрены ст. 22 закона "О предотвращении коррупции" и ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

"Интересно, как они теперь отмажут Зеленского?" – написал депутат.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3333873626675470&set=a.103647476364784

3 июня во время встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области предприниматели пожаловались Зеленскому на проблемы с реструктуризацией кредитов, взятых в "Укрэксимбанке". Глава государства позвонил руководителю банка Евгению Мецгеру и попросил войти в положение предпринимателей, у которых мало денег из-за ситуации с коронавирусом. "Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", – сказал Зеленский, прежде чем сбросить вызов.

Теги: Украина, Владимир Арьев, бизнес, народные депутаты, кризис, Хмельницкая область, Укрэксимбанк, Государственное бюро расследований, НАБУ, НАПК, уголовное производство, Европейская солидарность, ГБР, коронавирус
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