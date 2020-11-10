Интервью Гордона с Бахматюком. Где и когда смотреть

Интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с украинским бизнесменом Олегом Бахматюком выйдет сегодня в 18.00.

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с украинским бизнесменом Олегом Бахматюком.

Как рассказал изданию "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, программу записали в конце октября в Австрии. Беседа продолжалась почти три часа.

Во время интервью Бахматюк говорил о жизни в Вене, уголовных производствах, в которых фигурирует, об отношениях со всеми украинскими президентами, в том числе с действующим президентом Владимиром Зеленским, и самыми богатыми бизнесменами, о конфликте с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом, о бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и директоре НАБУ Артеме Сытнике, о первом миллионе и миллиарде, а также о своей семье и национальной идее Украины.

"Я не хочу, чтобы мои дети были миллионерами... Я хочу, чтобы они были самодостаточными, не бедными людьми, которые умеют за себя постоять, стараются расти и развиваться... Помню ли я свой первый миллиард? Как такового первого миллиарда не было. Он был нарисован в каком-то журнале... Я помню свой первый миллиард, взятый в кредит. На первом этапе [статус миллиардера] больше коробил, потому что это какие-то придуманные в обществе величины, которые тебя к чему-то обязывают. [Например], у тебя должно уже быть две машины охраны. На самом деле ты живешь в какой-то клетке придуманных вещей и обстоятельств", – сказал Бахматюк.

Трансляция интервью с бизнесменом начнется в 18.00.

Бахматюк родился в 1974 году в Ивано-Франковске. Окончил Черновицкий экономико-правовой институт (специальность – управление бизнесом) и Ивано-Франковский университет нефти и газа (специальность – инженер-физик).

В конце 1990-х занялся бизнесом. Вначале – энергетическим, затем – аграрным. В 2006–2007 годах был заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз України". Сейчас является собственником агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард". Ранее Бахматюку принадлежал "VAB Банк", но в 2015 году НБУ отозвал его банковую лицензию.

В 2013 году состояние Бахматюка журнал "Фокус" оценивал в $1,247 млрд, он занимал 13-е место в рейтинге "200 самых богатых людей Украины". Но, как пишет УНИАН, после аннексии Крыма и начала военного конфликта на Донбассе бизнесмен потерял часть своих активов. В рейтингах "100 самых богатых украинцев", составленных журналами НВ и "Фокус" в 2020 году, бизнесмен не представлен.

Бахматюк является фигурантом ряда уголовных производств, в том числе о завладении средствами стабилизационного кредита "VAB Банка" на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

Бахматюк женат, у него четверо детей.