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ПОЛИТИКА

Интервью Бацман с Ясько. Где и когда смотреть

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Ясько в интервью рассказала, как познакомилась с Саакашвили
Ясько в интервью рассказала, как познакомилась с Саакашвили
Фото: lisa_yasko / Instagram

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с народным депутатом от "Слуги народа", возлюбленной бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Елизаветой Ясько. Об этом "ГОРДОН" сообщила журналистка.

Интервью продолжалось около часа. Трансляция программы начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Ясько рассказала, как познакомилась с Саакашвили и о том, как начались их отношения, о знакомстве с его родственниками, свиданиях с Саакашвили в грузинской тюрьме, о его голодовке, сегодняшнем состоянии и целях, а также о том, как попала в список "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года, своей отставке с должности главы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и о том, почему голосовала за отзыв Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады

"Отговаривала ли я Михаила от поездки в Грузию? Если честно, то нет. Я знала, насколько это важно. Я знала, что когда человек настолько сильно этого хочет, то моя роль это поддержать. Я как человек, который тоже находится в политике и имеет очень большую связь со своей страной, считаю, что это высокий, благородный поступок для своего народа. И я его поддерживала", – сказала нардеп. 

Ясько родилась в 1990 году в Киеве. Окончила философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, где получила степень магистра политологии, и Школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете. 

После окончания университета работала менеджером проектов в агентства по стратегическим коммуникациям CFC Consulting и в министерстве по вопросам диджитализации, культуры, медиа и спорта Великобритании. 

В 2019 году была избрана народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" (№15 в списке), является членом постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (с сентября 2019 года по январь 2021-го возглавляла делегацию). 

В октябре 2021 года, после ареста Саакашвили в Грузии, Ясько опубликовала видео, на котором Саакашвили рассказывает об их отношениях. "Мы записали это видео до отъезда Михаила Саакашвили в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свое государство – это благородное дело!" – написала Ясько в Facebook

Теги: Верховная Рада, Грузия, Михаил Саакашвили, ПАСЕ, народные депутаты, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Елизавета Ясько
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