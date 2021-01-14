ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Интервью Бацман со Смешко. Где и когда смотреть

Интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с бывшим главой Службы безопасности Украины, экс-начальником Главного управления разведки Минобороны Игорем Смешко выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале журналистки.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Смешко рассказал Бацман, предлагал ли президент войти в его команду
Смешко рассказал Бацман, предлагал ли президент войти в его команду
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выйдет интервью с бывшим главой Службы безопасности Украины, экс-начальником Главного управления разведки Минобороны Игорем Смешко.

Как сообщила "ГОРДОН" журналистка, интервью продолжалось почти два часа. Трансляция начнется в 18.00 на канале "Алеся Бацман".

Во время интервью Смешко говорил о коррупции в Украине, в частности в окружении президента Владимира Зеленского, о необходимости проведения в Украине досрочных парламентских и президентских выборов, о том, предлагал ли Зеленский войти в его команду, о приходе Джо Байдена к власти в США, возвращении Украине ядерного статуса, а также о расследовании международной группы Bellingcat по поводу спецоперации по вагнеровцам, которую готовила Украина, и о том, как Украине вернуть Крым. 

"[Что касается спецоперации по вагнеровцам], то верховный главнокомандующий, очевидно, был дезинформирован, он не понимает, как должна быть построена система управления специальными службами, разведывательными органами... За это время, за два года, никто ему не рассказал. Во-первых, он этой системой руководит и несет ответственность по Конституции, но она не работает. То есть он или не прислушивается к ближайшим советникам в этой сфере, или они ему медвежью услугу оказали... Если то, что пишут СМИ (я же доступа не имел к реальной информации), соответствует действительности, то мы находимся в колоссальной угрозе", – сказал экс-начальник Главного управления разведки Минобороны.  

Смешко родился в 1955 году в городе Христиновка Черкасской области.

В 1977 году окончил Киевское высшее зенитно-ракетное инженерное училище имени Сергея Кирова (специальность – военный инженер по радиотехнике), а в 1982-м – адъюнктуру при этом училище (это аналог аспирантуры в гражданских вузах), защитил кандидатскую диссертацию и был назначен старшим преподавателем училища. В 1988 году поступил в докторантуру Военной академии противовоздушной обороны в Киеве, а в 35 лет защитил докторскую диссертацию, став самым молодым в Советском Союзе доктором технических наук по военной кибернетике. В 2000-х Смешко окончил Национальную академию обороны Украины (специальность – государственное военное управление) и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (специальность – правоведение). 

В 19921995 годах Смешко был военным атташе при посольстве Украины в США. Затем в течение трех лет возглавлял комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В 1997–2000 годах был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны, в 2002–2003 годах – заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны, в 2003–2005 годах возглавлял Службу безопасности Украины.

На президентских выборах в 2019 году Смешко набрал 1,14 млн голосов (6,04%), заняв шестое место. В 2019 году партия Смешко "Сила и честь" участвовала в досрочных парламентских выборах, на которых набрала 3,82% (для попадания в парламент нужно было преодолеть 5-процентный проходной барьер). В 2020 году Смешко баллотировался в мэры Киева.

Смешко знает английский, немецкий и французский языки. 

Теги: СБУ, Крым, выборы, коррупция, ядерное оружие, Джо Байден, Игорь Смешко, Министерство обороны Украины, разведка, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Вагнер, Bellingcat, Сила и честь, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
Ани Лорак с дочерью слепили семью из троих снеговиков
"Он для меня весь мир!". Спирс на пляже снялась в откровенной позе с бойфрендом
"Он для меня – весь мир!". Спирс на пляже снялась в откровенной позе с бойфрендом
Экс-супруга Маккартни 53-летняя Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером – СМИ
Экс-супруга Маккартни 53-летняя Миллс обручилась с 36-летним кинопродюсером – СМИ
"Очень красиво!", "Стильно и изысканно!", "Скромненько как-то". Осадчая показала свой праздничный стол
"Очень красиво!", "Стильно и изысканно!", "Скромненько как-то". Осадчая показала свой праздничный стол
Картер из Backstreet Boys в третий раз станет отцом
Картер из Backstreet Boys в третий раз станет отцом
Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой
Dantes показал, как принимает ванну с Дорофеевой
  "Поклянись. Поцілуй. Обійми". В клипе группы "БеZ Обмежень" снялась экс-партнерша Танчинца по "Танцам со звездами" и ее муж. Видео
  "Поклянись. Поцілуй. Обійми". В клипе группы "БеZ Обмежень" снялась экс-партнерша Танчинца по "Танцам со звездами" и ее муж. Видео
  Эллерт рассказал, как после победы в шоу "Рассмеши комика" устроился на работу в "Квартал 95"
  Эллерт рассказал, как после победы в шоу "Рассмеши комика" устроился на работу в "Квартал 95"
Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю
Netflix анонсировал показ кинопремьер каждую неделю
"Дельфин в возрасте". Галкин показал, как плавает под водой
"Дельфин в возрасте". Галкин показал, как плавает под водой
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
"Кроме нас, у нее никого не было". Панин опубликовал посмертное обращение к матери
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Тина Кароль показала последнее фото в своем телефоне и намекнула на "скандал"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
"Хочу быть Берди", "Я бы сняла это". Джессика Симпсон показала двухлетнюю дочь в дизайнерской соломенной шляпе за $950
"Хочу быть Берди", "Я бы сняла это". Джессика Симпсон показала двухлетнюю дочь в дизайнерской соломенной шляпе за $950
Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить
Сумская показала, что обязательно нужно сделать с использованной защитной маской, прежде чем ее выбросить
"Любит вызовы, а некоторые вещи делает лучше, чем я". Владимир Кличко несколько месяцев провел вместе с шестилетней дочерью от голливудской актрисы
"Любит вызовы, а некоторые вещи делает лучше, чем я". Владимир Кличко несколько месяцев провел вместе с шестилетней дочерью от голливудской актрисы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS