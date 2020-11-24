"Закладывает коррупционные составляющие". Экс-глава СБУ Смешко раскритиковал законопроект о реформе спецслужбы

Законопроект о реформировании СБУ, который находится в Верховной Раде, является "огромным шагом назад" и имитацией реформы, считает экс-глава СБУ Игорь Смешко.

Находящийся в Верховной Раде законопроект о реформировании Службы безопасности Украины в случае его принятия разрушит спецслужбу. Такое мнение бывший глава СБУ Игорь Смешко выразил 20 ноября в эфире телеканала "Правда ТУТ".

"Каждый закон хорош тогда, когда он компактный, конкретный, четко определяет ответственность, четко [определяет] должностные обязанности, координацию и контроль с другими ведомствами. Все это разрушено. Этот закон, если он будет принят, он окончательно разрушит Службу безопасности и фактически окончательно оставит наше государство без иммунитета безопасности во время войны и во время страшной ситуации внутри", – сказал он.

По словам политика, проект закона изначально "закладывает коррупционные составляющие".

"Он фактически освобождает сотрудников Службы безопасности от последнего элемента контроля извне, а этот контроль у нас не создан. Фактически нужно было бы создавать контроль со стороны парламента, но профессиональный контроль, закрытый контроль, многоуровневый, как это установлено во многих цивилизованных странах... То, что представлено сейчас – это огромный шаг назад", – объяснил Смешко.

Он считает, что нынешняя реформа СБУ является "чистой имитацией". Экс-глава спецслужбы отметил, что желающим реформировать СБУ можно было бы взять за образец закон одной из цивилизованных стран.

"Действующий закон о Службе безопасности, который был принят в 1992 году, кстати, не такой уж и плохой. ...Во время первого Майдана он очень помог мне, когда я год с небольшим работал в этой организации. 35-я статья говорила о том, что сотрудник Службы безопасности имеет право не выполнить приказ, если он преступен. То есть там были даже такие демократические [принципы]. Сейчас под лозунгом того, что на нас давят западные партнеры, есть попытка сделать закон, который размывает все дефиниции, который дает Службе безопасности неограниченные полномочия в любой области, с разрушением полного контроля над ней и размыванием ответственности", – заявил Смешко.

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивающий свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.

15 октября Баканов подал проект закона президенту Владимиру Зеленскому. 21 октября тогдашний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что документ передали на анализ НАТО, сообщало агентство УНН.

Законопроект №3196 был зарегистрирован в Верховной Раде 10 марта 2020 года, Зеленский обозначал его как неотложный. По состоянию на 24 ноября документ дорабатывается в парламенте.

Как сообщал глава СБУ Иван Баканов, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от "несвойственных ей функций", оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ.