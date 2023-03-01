Победа Украины, деоккупация Крыма, игра Лукашенко и Токаева, судьба Карабаха. Интервью Гордона с политологом Юнусом. Видео

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Юнус говорил о:

причинах войны России против Украины и том, чем эта война напоминает советско-афганскую войну 1979–1989 годов;

том, как на войну реагировал Запад и как Украина заставила западные страны вспомнить о ценностях;

неизбежности победы Украины и том, как Украина будет деоккупировать захваченные Россией территории;

позиции Китая по поводу войны России против Украины и его "мирном плане";

игре, которую с Россией ведут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко;

конфликте Армении и Азербайджана;

важности приезда президента США Джо Байдена в Киев и "пощечине", которую он дал Кремлю;

падении путинского режима.

"Эта война – последняя авантюра Российской империи, – сказал в интервью Юнус. – Украина разбудила Запад, они [на Западе] вспомнили ценности, эти [идиомы] Freedom is not free, как они говорят, и все остальное... И они пришли в действие. Но они не с первого дня пришли в действие и не с первого месяца".

Юнус родился в 1959 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

В Азербайджане был руководителем аппарата правительства, управляющим делами парламента. Работал в Йемене и Саудовской Аравии.

Сейчас живет в США, выступает как политический эксперт в СМИ.