Победа Украины, деоккупация Крыма, игра Лукашенко и Токаева, судьба Карабаха. Интервью Гордона с политологом Юнусом. Видео

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Юнус говорил о:
"Эта война – последняя авантюра Российской империи, – сказал в интервью Юнус. – Украина разбудила Запад, они [на Западе] вспомнили ценности, эти [идиомы] Freedom is not free, как они говорят, и все остальное... И они пришли в действие. Но они не с первого дня пришли в действие и не с первого месяца".
Юнус родился в 1959 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.
В Азербайджане был руководителем аппарата правительства, управляющим делами парламента. Работал в Йемене и Саудовской Аравии.
Сейчас живет в США, выступает как политический эксперт в СМИ.