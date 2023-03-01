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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Победа Украины, деоккупация Крыма, игра Лукашенко и Токаева, судьба Карабаха. Интервью Гордона с политологом Юнусом. Видео

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Юнус: Эта война последняя авантюра Российской империи
Юнус: Эта война – последняя авантюра Российской империи
Фото: Ramis Yunus / Facebook

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с живущим в США азербайджанским политологом Рамисом Юнусом.

В программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Юнус говорил о:

  • причинах войны России против Украины и том, чем эта война напоминает советско-афганскую войну 1979–1989 годов;
  • том, как на войну реагировал Запад и как Украина заставила западные страны вспомнить о ценностях;
  • неизбежности победы Украины и том, как Украина будет деоккупировать захваченные Россией территории;
  • позиции Китая по поводу войны России против Украины и его "мирном плане";
  • игре, которую с Россией ведут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко; 
  • конфликте Армении и Азербайджана;
  • важности приезда президента США Джо Байдена в Киев и "пощечине", которую он дал Кремлю; 
  • падении путинского режима.

"Эта война – последняя авантюра Российской империи, – сказал в интервью Юнус. – Украина разбудила Запад, они [на Западе] вспомнили ценности, эти [идиомы] Freedom is not free, как они говорят, и все остальное... И они пришли в действие. Но они не с первого дня пришли в действие и не с первого месяца". 

Юнус родился в 1959 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

В Азербайджане был руководителем аппарата правительства, управляющим делами парламента. Работал в Йемене и Саудовской Аравии.

Сейчас живет в США, выступает как политический эксперт в СМИ. 

    видео

    Видео: В гостях у Гордона / YouTube
    Дмитрий ГОРДОН
    основатель проекта
    Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Украина, Александр Лукашенко, Джо Байден, Армения, Азербайджан, война России против Украины, Касым-Жомарт Токаев, Рамис Юнус
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