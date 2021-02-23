Интервью Гордона с Тихановской. Где и когда смотреть

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с белорусской оппозиционеркой, кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светланой Тихановской начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Сегодня вечером на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с белорусской оппозиционеркой, кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года Светланой Тихановской.

Как сообщил журналист Дмитрий Гордон изданию "ГОРДОН", интервью записали в Литве, оно продолжалось более двух с половиной часов. Трансляция программы начнется в 18.00.

Во время интервью Тихановская говорила о том, как и почему решила баллотироваться в президенты Беларуси и чем собирается заниматься после новых выборов, чем закончатся протесты в Беларуси и почему их нельзя сравнивать с украинским Майданом, получит ли Александр Лукашенко гарантии личной безопасности, почему силовики проявляют жестокость к мирным демонстрантам, а также об отношениях со своими соратницами Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало, о том, как покинула Беларусь и собирается ли вернуться, а также почему изменила мнение о Крыме и Донбассе.

"Донбасс и Крым для меня – это Украина. Еще недавно говорилась фраза "де-юре", "де-факто"... Но мы сейчас понимаем, что по закону у нас президент проиграл, но фактически он удерживает власть... Наверное, ситуация стала более понятной. И уже не надо лавировать", – сказала Тихановская.

Тихановская родилась в 1982 году в Брестской области Беларуси. Окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета по специальности "иностранные языки", владеет английским и немецким. После окончания университета работала переводчицей в различных организациях, в последнее время жила в Гомеле.

В 2005 году вышла замуж за предпринимателя Сергея Тихановского. Он занимался бизнесом в сфере видеосъемок, вел видеоблог "Страна для жизни" (сейчас у этого YouTube-канала более 300 тыс. подписчиков).

В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его арестовали (он находится под арестом до сих пор, ему вменяют организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок, и разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды). ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. После объявления результатов выборов в Беларуси начались крупнейшие в истории страны протесты, которые продолжаются до сих пор. В ходе протестов, по разным данным, погибло от четырех до восьми человек.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой", и она выбрала детей. Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции. Тихановская призывает Лукашенко покинуть свой пост и согласиться на проведение новых выборов в стране.