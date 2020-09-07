Интервью Спивака с Гордоном. Где и когда смотреть

Интервью общественного деятеля, политика, телеведущего Дмитрия Спивака с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном выйдет сегодня в 18.00 на YouTube-канале "Дмитрий Гордон".

Сегодня вечером на YouTube-канале основателя издания Дмитрия Гордона выйдет интервью, которое с ним записал общественный деятель, политик, телеведущий Дмитрий Спивак. Об этом журналист сообщил изданию "ГОРДОН".

Программу записали 2 сентября. Ее трансляция начнется в 18.00 на канале "Дмитрий Гордон".

"Дмитрий Ильич многие годы сажал напротив себя кого-то и терзал вопросами: "Расскажи об этом, и об этом, и об этом..." Сегодня я предложил Дмитрию не просто откровенный разговор, не просто мужской разговор по душам... Мы углубим этот процесс и поменяемся местами. Думаю у вас, дорогие друзья, за эти годы накопилось много вопросов на тему: Who is mister Gordon?" – объяснил Спивак, почему решил взять интервью у Гордона.

Во время интервью Гордон говорил о детстве, о том, как окончил школу в 15 лет, об учебе в строительном институте и приходе в журналистику, о судьбоносном интервью с футболистом Игорем Белановым, о кредите в $13 млн, об отношениях с российским певцом Иосифом Кобзоном и украинско-российским психотерапевтом Анатолием Кашпировским, нынешней ситуации в Украине, отношении к президенту Владимиру Зеленскому и российской агентуре в руководстве Украины.

"Изменил ли я отношение к Зеленскому за год? Да. Мне его жалко, мне жалко его семью – жену и родителей. Очень жалко. Он, будучи очень хорошим человеком и оставаясь очень хорошим, правильным, нравственным человеком, не будучи коррупционером, движется к пропасти. К сожалению. Что бы я ему посоветовал? Перестать окружать себя людьми слабее себя. Ориентироваться только на сильных, потому что со слабыми становишься еще слабее, а с сильными растешь. Считаю, у него есть одна ошибка, грандиозная ошибка – неумение найти сильных [членов команды]", – сказал журналист.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт. В разные годы сотрудничал с "Вечерним Киевом", "Комсомольской правдой", "Молодою гвардією", "Киевскими ведомостями" и другими изданиями.

В июне 1995 года журналист начал издавать собственную газету – еженедельник "Бульвар" (с 2005 года она носит название "Бульвар Гордона"). С начала основания и до 2019 года Гордон был главным редактором издания, а в прошлом году покинул этот пост и передал издательство газеты ООО "Мега-пресс групп". За свою творческую карьеру Гордон записал более 1000 интервью и выпустил 55 книг.

В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

В 2014 году был избран депутатом Киевсовета, спустя два года добровольно сложил полномочия.

Сейчас Гордон развивает собственные YouTube-проекты – канал "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". На первом у него 1,31 млн подписчиков, на втором – 1,25 млн.