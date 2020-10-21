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Инвесторы перестали верить обещаниям Зеленского из-за кризиса в "зеленой" энергетике – Энергосообщество ЕС

Из-за кризиса с выплатами инвесторам в "зеленую" энергетику они меньше верят обещаниям властей, в частности президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил заместитель директора международной организации Energy Community Дирк Бушле.

На 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50
На 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50
Фото: depositphotos.com

Иностранные инвесторы больше смотрят на реальную ситуацию с рисками вложения средств в Украину и из-за кризиса выплат меньше верят обещаниям властей, в частности президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил заместитель директора международной организации Energy Community Дирк Бушле в интервью "РБК-Украина", комментируя проблему задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии.

"Будущие инвесторы, вероятно, учтут этот кризис при оценке рисков своего бизнеса в Украине. В конце концов, дело не столько в искренней вере в обещания президента, сколько в том, перевешивают ли выгоды риски", – считает Бушле.

По его мнению, правительство Украины должно быть заинтересовано в снижении рисков для инвесторов, чтобы обеспечить рост доли возобновляемых источников энергии и замену устаревших угольных электростанций.

"Я ожидаю, что Украина будет выполнять свои обязательства, взятые перед всеми инвесторами, а не только теми, кто подписал меморандум, и обеспечивать стабильную среду для инвестиций в возобновляемые источники энергии", – сказал Бушле.

Он добавил, что нарушение обязательств может привести государство к международным арбитражам, которые с большой вероятностью будут негативными для Украины, как это показал пример Испании и других стран.

6 октября ведущие ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министру Денису Шмыгалю и сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними, писал "Укррудпром".

Партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев рассказал изданию, что инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 22 млрд грн.

"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям уже превысила 630 млн грн.

1 августа вступил в силу закон №810-IX, он предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за "небалансы" для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно, считают авторы документа. Закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года.

По состоянию на начало октября, по данным "Гарантированного покупателя", уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100%, за сентябрь – 43%, за 10 дней октября – 6,8%. 

Депутаты от фракции "Слуга народа" Юрий Кузбит, Богдан Торохтий и Максим Заремский зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №4151, который предлагает выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус говорил, что кризис носит исключительно финансовый характер и проблему нужно решать как можно быстрее.

Теги: инвестиции, энергетика, меморандум, Владимир Зеленский, законопроект, ущерб, выплаты, ОВГЗ, Гарантированный покупатель
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