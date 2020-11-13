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ПОЛИТИКА

Из Украины пытались вывезти оборудование для военных кораблей РФ – СБУ

Переправку технологического оборудования для нужд Военно-морского флота РФ вместе с представителями коммерческой структуры в Николаеве планировал гражданин России, сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта оборудование
Правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта оборудование
Фото: depositphotos.com

В Николаеве контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила попытку нелегального вывоза из страны газотурбинной продукции для нужд Военно-морского флота РФ. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.

Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас правоохранители устанавливают детали запланированного злоумышленниками незаконного экспорта оборудования.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Николаев, экспорт, контрразведка, технологии, корабли
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