Из Украины пытались вывезти оборудование для военных кораблей РФ – СБУ

Переправку технологического оборудования для нужд Военно-морского флота РФ вместе с представителями коммерческой структуры в Николаеве планировал гражданин России, сообщает пресс-служба СБУ.

В Николаеве контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила попытку нелегального вывоза из страны газотурбинной продукции для нужд Военно-морского флота РФ. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.

Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас правоохранители устанавливают детали запланированного злоумышленниками незаконного экспорта оборудования.