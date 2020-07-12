Из-за деструктивного влияния Геруса на энергетику государство отмечает не день рождения, а годовщину нового энергорынка – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что введение новой модели энергорынка он оценивает положительно, но в дальнейшем на события негативно повлияли "кураторы" отрасли, в том числе – нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

Отрицательные результаты года работы энергорынка являются следствием деструктивного влияния на энергетику председателя профильного комитета ВР, нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса. Об этом заявил экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в интервью "Главкому".

"Введение новой модели я оцениваю положительно, но то, как дальше развивались события, думаю, никто не может оценить положительно. Все это обусловлено деструктивным влиянием нынешних кураторов отрасли. К таким относится председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, из-за вмешательства которого результаты получились немного смешанными. Некоторые коллеги-энергетики даже шутят, что это не год со дня введения рынка, а годовщина", – сказал Волк.

По его мнению, причина таких результатов работы энергорынка, когда даже "Энергоатом" вынужден привлекать кредиты на выплату зарплаты, обусловлена "примитивными мотивами", которыми руководствуется Герус и его команда.

"Во-первых, это попытка мгновенно сделать цены низкими на электроэнергию, чтобы выслужиться перед своими патронами. Во-вторых, нечестно заработать, используя недостатки рынка, а в-третьих, собственное участие в этих злоупотреблениях останавливает их от исправления ситуации", – сказал Вовк.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения инициированной Герусом правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по требованию лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который заявил, что Герус, пролоббировав эту поправку, совершил государственную измену и злоупотребил властью.

В июле на основании решения Печерского райсуда Киева Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены Геруса.

Нардеп в своей декларации за 2019 год задекларировал 38 млн грн и вошел в тройку самых богатых депутатов "Слуги народа".

Народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный ним импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.