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Из-за деструктивного влияния Геруса на энергетику государство отмечает не день рождения, а годовщину нового энергорынка – экс-глава НКРЭКУ Вовк

Бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк заявил, что введение новой модели энергорынка он оценивает положительно, но в дальнейшем на события негативно повлияли "кураторы" отрасли, в том числе – нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус.

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Дмитрий Вовк: Все это обусловлено деструктивным влиянием нынешних кураторов отрасли
Дмитрий Вовк: Все это обусловлено деструктивным влиянием нынешних кураторов отрасли
Фото: glavcom.ua

Отрицательные результаты года работы энергорынка являются следствием деструктивного влияния на энергетику председателя профильного комитета ВР, нардепа от "Слуги народа" Андрея Геруса. Об этом заявил экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в интервью "Главкому".

"Введение новой модели я оцениваю положительно, но то, как дальше развивались события, думаю, никто не может оценить положительно. Все это обусловлено деструктивным влиянием нынешних кураторов отрасли. К таким относится председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, из-за вмешательства которого результаты получились немного смешанными. Некоторые коллеги-энергетики даже шутят, что это не год со дня введения рынка, а годовщина", – сказал Волк.

По его мнению, причина таких результатов работы энергорынка, когда даже "Энергоатом" вынужден привлекать кредиты на выплату зарплаты, обусловлена "примитивными мотивами", которыми руководствуется Герус и его команда.

"Во-первых, это попытка мгновенно сделать цены низкими на электроэнергию, чтобы выслужиться перед своими патронами. Во-вторых, нечестно заработать, используя недостатки рынка, а в-третьих, собственное участие в этих злоупотреблениях останавливает их от исправления ситуации", – сказал Вовк.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения инициированной Герусом правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по требованию лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который заявил, что Герус, пролоббировав эту поправку, совершил государственную измену и злоупотребил властью.

В июле на основании решения Печерского райсуда Киева Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту государственной измены Геруса.

Нардеп в своей декларации за 2019 год задекларировал 38 млн грн и вошел в тройку самых богатых депутатов "Слуги народа". 

Народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный ним импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

Теги: энергетика, НКРЭКУ, Дмитрий Вовк, Андрей Герус
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