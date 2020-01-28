Из-за непрофессионализма власти нарушается возможность отстоять права в сфере труда и рынка земли – Юрчишин

Наступление на права граждан присутствует в проекте закона о труде, законопроектах о рынке земли и адвокатуре, заявил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

Последние новшества в законодательстве Украины приведут к сужению возможностей граждан Украины отстоять в суде свои права, когда речь идет об отношениях с государством – в трудовой, земельной и судебной сфере, заявил в комментарии "Українським новинам" народный депутат, член фракции "Голос", бывший исполнительный директор Transparency International в Украине Ярослав Юрчишин.

"Если рассматривать какую-то теорию заговора в том, чтобы максимально ущемить общество в правах, то это была бы переоценка власти. Власть к таким системным вещам вряд ли готова. Если в существующих реалиях и можно объяснить эту ситуацию, то скорее непрофессионализмом, нежели сговором. Но давайте разберемся – нужно ли усовершенствовать Трудовой кодекс? Однозначно, что да, поскольку он не менялся со времен Советского Союза. Он действительно больше в интересах наемных сотрудников, не учитывая то, что значительная часть взаимоотношений – это отношения наемных сотрудников и собственников бизнеса. И эти интересы нужно сбалансировать. Но нужно ли это делать так, как это предлагает власть – фактически нивелировать интересы наемных сотрудников в интересах только собственников бизнеса? Так же нельзя", – убежден политик.

По мнению нардепа, наступление на права граждан присутствует в проекте закона о труде, законопроектах о рынке земли и адвокатуре.

"По Трудовому кодексу присутствует. Ухудшение прав есть. Но надеюсь, что ко второму чтению ситуация будет исправлена. Касательно рынка земли, то ко второму чтению ущемление прав малого и среднего бизнеса, который работает на украинской земле, уменьшено. Но мы не можем говорить, что полностью удалось это решить. По адвокатской монополии все не настолько однозначно, потому что представление профессиональным адвокатом – это однозначно повышение качества и, пока действовала эта норма, больше граждан начали обращаться в центры бесплатной правовой помощи. И сейчас отыгрывать это назад... С одной стороны адвокатура не готова на монополию, но с другой – ставить человека в зависимость от того, а на какого юриста он попал? На шарлатана, который получил диплом юриста в условно Институте культуры и теоретически может представлять интересы, но понятно, что в ущерб самому человеку", – заявил Юрчишин.

Он считает, что речь не идет о системном желании власти наступать на права граждан, дело скорее в отсутствии опыта и понимания процессов.

"Если четко говорить, то из-за непрофессионализма очень часто за непродуманными решениями идет на самом деле нарушение или ущемление возможности человека отстоять свои права в отношениях с государством. Как в трудовом праве, как в сфере рынка земли, так и в сфере судебной реформы, которая недавно забуксовала. Очень много таких нюансов, но это не сговор, – подчеркнул нардеп. – Риски в том, что в законопроектах будут вещи, которые в интересах отдельных заинтересованных кругов, а не общественных слоев. Но при активности общественных организаций я сомневаюсь, что власти удастся манипулировать. Если есть такие намерения что-то приукрасить и продать это как панацею, это не удастся, поскольку Украина не Россия, и не Беларусь, и не тоталитарное государство. Здесь люди пытаются максимально разобраться, а журналистские и экспертные круги в этом помогают".

Представителям монобольшинства все труднее "задуривать голову", особенно с нардепами от мажоритарных округов, уверен политик.

28 декабря 2019 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о труде, который предусматривает отказ от бумажных трудовых книжек, увеличение количества трудовых договоров между работодателем и работником, а также ряд других нововведений.

Законопроект №1013 о ликвидации адвокатской монополии внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.

Законопроект о рынке земли №2178-10 авторства депутатов от "Слуги народа" парламент принял в первом чтении 13 ноября. Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок.