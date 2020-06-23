"Извините, а что это было?", "Попробовал бы поугрожать в чате "выпускной 4-а". Соцсети обсуждают видеообращение Зеленского к дальнобойщикам

Украинские дальнобойщики создали группу в Viber "ГВК –Весовой контроль", в которой обсуждают, как избежать штрафных санкций за перегруз машин. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение водителям грузовых машин в их чате. Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеоролик с обращением к водителям-дальнобойщикам, которые создали группу в Viber "ГВК –Весовой контроль", где обсуждают, как избежать штрафных санкций за перегруз машин.

"Мы здесь делаем большое строительство – строим тысячу дорог, думаем, как все в этом году успеть, где взять деньги. И уже многие дороги построили. Я не знал, что есть такая проблема, как сохранить дороги. Почему? Потому что есть разные машины, разные водители, перегруженные – они едут. У них своя работа, им все равно, что государство тратит на один километр государственных дорог примерно $1 миллион. Мы решили как-то побороть эту проблему. Договорились со Службой безопасности Украины, с Национальной полицией, с Госавтоинспекцией: давайте сделаем пропускные пункты, чтобы не было перегрузов. Все равно – не можем понять – как-то они объезжают. То они ночью перегруженные едут, разбивают дороги, то они почему-то въезжают на центральные дороги. Я со своими ребятами нашел группу ГВК "Весовой контроль". Там 17 864 человека. Этот ‘864-й – это я. Подключился я к этой группе и посмотрел. Дальнобойщики, которые везут перегруженные машины, друг другу говорят: по Коблево едем – там свободно, там только полицейский, на Умань не едем – там уже серьезно, запрещено. Честно говоря, развеселили вы меня и развеселили всех. Хотел бы вам просто сказать: вы, ребята, засранцы – мы здесь хотим что-то хорошее сделать для страны, а вы как-то... Помогать вы не можете, не способны, но хоть не мешайте. Хорошо? Потому что все равно мы все чаты найдем и вас тоже найдем – и будет больно" - сказал президент.

Пользователи соцсетей не оставили без внимания это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные реакции.

"Нормально Зеленский залетел в чатик к дальнобойщикам, где подсказывают как объехать весовой контроль", - написал журналист Сергей Гришин.

"Посмотрел новый видосик Зе. Извините, а что это было? Я оставлю без внимания формат мыслеизъявления Зеленского и то, как он называет граждан Украины, но возник вопрос, а у президента так много времени, что он его на чаты и видосики выкидывает? Но времени на видосик с соболезнованиями к жителям взорванного дома и пострадавшим от наводнения в Закарпатье и Прикарпатье он не смог найти? А что там с концом эпохи бедности? А вопрос дорог и угрозы водителям как-то прописаны в его полномочиях?" - задался вопросом бывший внефракционный нардеп Борислав Береза.

"Зеленский подключился к чату дальнобойщиков, где в видео назвал их "засранцами" и пообещал проблемы. На очереди чаты воспитательниц детсадов и работниц секс-обслуживания", - иронизирует политолог, журналист Тарас Березовец.

Нардеп от "Европейской солидарности" Виктории Сюмар опубликовала коллаж с комментарием "Украина сегодня в трех фото".

"А слабо Президенту попугать Ахметова за завышенную в 2,5 раза по сравнению с Польшей (речь идет о злоупотреблениях на Бурштынском острове) электроэнергию? Кстати, это происходит во время карантина, когда бизнес едва выживает. Или это не экономическое мародерство? А Коломойского за Укрнефть (последняя сделка с нефтью на 1.5 млрд грн) или Центрэнерго вместе с ПриватБанком попугать слабо? Или смелости хватает только на то, чтобы покашмариты дальнобойщиков?" - спросила экс-нардеп Виктория Войцицкая.

"Вот так и живем: премьер-министр переписывает историю, министр внутренних дел занимается ракетным топливом, депутат от партии власти готовит крестовый поход против геев, Президент страны пишет брутальные видосы с угрозами в адрес нерадивых дальнобойщиков. Осталось, чтобы Рэмбо из "Велюра" расстрелял из лука фуры — и будет полный комплект", - отметил журналист Евгений Кузьменко.

"Мой отец (Царство ему Небесное) был дальнобойщиком и я часто ездил с ним по "совку", неделями не возвращаясь домой... Знаю, что это за работа... И вот Презедент назвал этих людей "засранцами" и пообещал проблемы, ну точно как недавно Порошенко... Что это было?" - задался вопросом экс-нардеп Александр Бригинец.

"Зеленский угрожает в вайбер-чате дальнобойщикам. Тю, тоже мне герой нашелся. Попробовал бы быть таким же храбрым и подискутировать или поугрожать в вайбер-чате "выпускной в 4-а" или "чат-Объединение совладельцев многоквартирного дома, тема "благоустройство двора", - шутит политолог Виктор Таран.

"Оказывается у нас есть засранцы, которые не ценят сделанного другими. Не ценят дороги, не ценят безвизовый режим, не ценят родной язык, не ценят зубами вырванной свободу. Да, Владимир Зеленский, засранцев у нас хватает", - отметил экс-нардеп Леонид Емец.

Telegram-канал “Черная лампа” (его ведет главред “Радио НВ” Валерий Калныш) пишет, что присоединяется к тем, "кто интеллигентно задается вопросом "извините, а что это было?". "Но сделаем шаг вперед. Он что, пьяный? Это очень странная манера разговора. Или вжился в очередной образ, на этот раз, "я развязный президент, который все знает и понимает, и вам пи..дец"? Или это такая манера, которая, по мнению Владимира Зеленского, наиболее близка дальнобойщикам? И что интересно. на официальных аккаунтах офиса или "Слуга народа" в телеграмме этого шедевра нет", - говорится в сообщении.

Другие пользователи Facebook и Telegram активно комментируют видеообращение Зеленского.